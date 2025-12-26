Para 4 personas
Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli, la receta de Joseba Arguiñano
Joseba Arguiñano ha elaborado una crema ligera de setas que acompaña con tortitas de pollo y brócoli. Un plato muy completo con gran cantidad de beneficios saludables.
Publicidad
Hoy hemos hecho una crema espesa, pero si la queréis más ligera, bastará con agregar un poco más de caldo al vaso americano antes de triturar las hortalizas.
Ingredientes, para 4 personas
- 300 g de setas shitake
- 300 g de setas portobello
- 2 puerros
- 3 zanahorias
- 100 g de calabaza
- 3 dientes de ajo
- ½ l de caldo de verduras
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 3-4 ramas de tomillo fresco
- Perejil
Para las tortitas:
- 550 g de muslos de pollo sin piel (en daditos)
- 180 g de brócoli rallado
- 110 g de queso rallado
- 2 huevos
- Aceite de oliva virgen extra
Elaboración
Limpia las setas con un paño húmedo, córtalas en láminas gruesas y ponlas en una fuente apta para el horno. Limpia los puerros, córtalos en medias lunas y añádelos a la fuente. Pela la calabaza, córtala en dados y agrégalos. Pela los ajos, lamínalos y añádelos. Sazona las hortalizas, riégalas con 2-3 cucharadas de aceite, espolvoréalas con las hojas de tomillo y hornéalas a 180º durante 40 minutos. Pasa las hortalizas a un vaso americano, vierte ½ litro de caldo de verdura y tritúralas bien hasta que consigas una crema homogénea.
Pon el pollo en un bol. Agrega el brócoli, el queso y los huevos. Mezcla bien y deja que repose durante 40 minutos.
Calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite. Úntate las manos con un poco de aceite, coge pequeñas porciones de la mezcla y forma las tortitas. Colócalas (a tandas) en la sartén y cocínalas durante 3-4 minutos por cada lado. Retíralas y resérvalas.
Sirve la crema en 4 platos y coloca 4 tortitas en cada uno. Muele encima un poco de pimienta y decora los platos con unas hojas de perejil.
Publicidad