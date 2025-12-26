Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli, la receta de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha elaborado una crema ligera de setas que acompaña con tortitas de pollo y brócoli. Un plato muy completo con gran cantidad de beneficios saludables.

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli

Publicidad

Hoy hemos hecho una crema espesa, pero si la queréis más ligera, bastará con agregar un poco más de caldo al vaso americano antes de triturar las hortalizas.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 g de setas shitake
  • 300 g de setas portobello
  • 2 puerros
  • 3 zanahorias
  • 100 g de calabaza
  • 3 dientes de ajo
  • ½ l de caldo de verduras
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 3-4 ramas de tomillo fresco
  • Perejil
Ingredientes Crema de setas con tortitas
Ingredientes Crema de setas con tortitas | antena3.com

Para las tortitas:

  • 550 g de muslos de pollo sin piel (en daditos)
  • 180 g de brócoli rallado
  • 110 g de queso rallado
  • 2 huevos
  • Aceite de oliva virgen extra
Ingredientes para las tortitas
Ingredientes para las tortitas | antena3.com

Elaboración

Limpia las setas con un paño húmedo, córtalas en láminas gruesas y ponlas en una fuente apta para el horno. Limpia los puerros, córtalos en medias lunas y añádelos a la fuente. Pela la calabaza, córtala en dados y agrégalos. Pela los ajos, lamínalos y añádelos. Sazona las hortalizas, riégalas con 2-3 cucharadas de aceite, espolvoréalas con las hojas de tomillo y hornéalas a 180º durante 40 minutos. Pasa las hortalizas a un vaso americano, vierte ½ litro de caldo de verdura y tritúralas bien hasta que consigas una crema homogénea.

Hornéalas a 180º durante 40 minutos
Hornéalas a 180º durante 40 minutos | antena3.com

Pon el pollo en un bol. Agrega el brócoli, el queso y los huevos. Mezcla bien y deja que repose durante 40 minutos.

Calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite. Úntate las manos con un poco de aceite, coge pequeñas porciones de la mezcla y forma las tortitas. Colócalas (a tandas) en la sartén y cocínalas durante 3-4 minutos por cada lado. Retíralas y resérvalas.

Agrega el brócoli, el queso y los huevos
Agrega el brócoli, el queso y los huevos | antena3.com

Sirve la crema en 4 platos y coloca 4 tortitas en cada uno. Muele encima un poco de pimienta y decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Sopas y cremas

Publicidad

Programas

Alicia se lleva el Bote de La ruleta de la suerte de la forma más inesperada

Alicia se lleva el Bote de La ruleta de la suerte de la forma más inesperada

El análisis del discurso del Rey.

Silvia Taulés, sobre el discurso del Rey: "La puesta en escena era impoluta pero el aburrimiento estaba garantizado"

Ángel cae cuatro veces seguidas en el ‘Exprés’

Ángel cae cuatro veces seguidas en el ‘Exprés’

Jorge Fernández, sorprendido ante la forma única de celebrar las campanadas de Mariola
MEJORES MOMENTOS | 26 DE DICIEMBRE

Jorge Fernández, sorprendido ante la forma única de celebrar las campanadas de Mariola

cebo
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Jesús y su Acordeón tras su peligroso accidente

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli
Para 4 personas

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli, la receta de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha elaborado una crema ligera de setas que acompaña con tortitas de pollo y brócoli. Un plato muy completo con gran cantidad de beneficios saludables.

El alcalde de Quinto.
PSOE ARAGÓN

El alcalde de Quinto, sobre la espantada de sus compañeros de la lista de Pilar Alegría: "Se ha sacado de contexto"

El 8 de febrero hay elecciones autonómicas en Aragón y Pilar Alegría se ha encontrado con una fuga en sus listas porque no ven opciones de conseguir escaño.

Ensalada de pimientos tricolor y bacalao

Karlos Arguiñano: receta de ensalada de pimientos tricolor y bacalao para combatir los excesos

Elena Valenciano en Espejo Público.

Elena Valenciano, exvicesecretaria del PSOE: "El PSOE atraviesa un sectarismo enorme"

Estafa en las aplicaciones de citas.

"Me quedé dormido en cinco segundos": así drogaban y robaban a hombres en plena cita

Publicidad