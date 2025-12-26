Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli, la receta de Joseba Arguiñano

Hoy hemos hecho una crema espesa, pero si la queréis más ligera, bastará con agregar un poco más de caldo al vaso americano antes de triturar las hortalizas.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de setas shitake

300 g de setas portobello

2 puerros

3 zanahorias

100 g de calabaza

3 dientes de ajo

½ l de caldo de verduras

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

3-4 ramas de tomillo fresco

Perejil

Para las tortitas:

550 g de muslos de pollo sin piel (en daditos)

180 g de brócoli rallado

110 g de queso rallado

2 huevos

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración

Limpia las setas con un paño húmedo, córtalas en láminas gruesas y ponlas en una fuente apta para el horno. Limpia los puerros, córtalos en medias lunas y añádelos a la fuente. Pela la calabaza, córtala en dados y agrégalos. Pela los ajos, lamínalos y añádelos. Sazona las hortalizas, riégalas con 2-3 cucharadas de aceite, espolvoréalas con las hojas de tomillo y hornéalas a 180º durante 40 minutos. Pasa las hortalizas a un vaso americano, vierte ½ litro de caldo de verdura y tritúralas bien hasta que consigas una crema homogénea.

Pon el pollo en un bol. Agrega el brócoli, el queso y los huevos. Mezcla bien y deja que repose durante 40 minutos.

Calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite. Úntate las manos con un poco de aceite, coge pequeñas porciones de la mezcla y forma las tortitas. Colócalas (a tandas) en la sartén y cocínalas durante 3-4 minutos por cada lado. Retíralas y resérvalas.

Sirve la crema en 4 platos y coloca 4 tortitas en cada uno. Muele encima un poco de pimienta y decora los platos con unas hojas de perejil.