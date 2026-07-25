Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Antea Rodríguez se despide de Cloe en Sueños de libertad: “Solo puedo estar agradecida”

La actriz hace balance de su personaje tras su paso por la serie más vista de la televisión.

Antea Rodríguez se despide de Cloe en Sueños de libertad: “Solo puedo estar agradecida”

Publicidad

Cloe llegó a la colonia como representante de Brossard y aunque al principio no hizo buenas migas con los De la Reina, rápidamente terminó convirtiéndose en una más de la familia.

La francesa llegó a Toledo como un soplo de aire fresco y de modernidad. Su valentía y su arrolladora personalidad revolucionaron la fábrica y animó a las chicas a luchar por ellas mismas para demostrar que son capaces de todo.

Por el camino, Marta y Cloe protagonizaron #Marloe, una intensa historia de amor que nos regaló momentos muy emotivos, pero que llegó a su fin cuando la De la Reina no pudo seguir negando lo que sentía por Fina.

Esta ruptura marcó un antes y un después para la vida de Cloe en Toledo. La joven, incapaz de superar su relación con Marta y de trabajar junto a ella y Fina, tomó la decisión de poner tierra de por medio y marcharse a Nueva York, dando un giro radical a su vida en la ciudad más cosmopolita.

Las chicas de la colonia sorprenden a Cloe con una emotiva fiesta de despedida antes de marcharse a Nueva York

Las chicas de la colonia sorprenden a Cloe con una emotiva fiesta de despedida antes de marcharse a Nueva York

Hemos hablado con Antea Rodríguez, quien da vida a este memorable personaje. La actriz gallega ha hecho un balance de esta inolvidable etapa en Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión. ¡Descúbrelo!

"Ha sido una experiencia de diez"

Antea Rodríguez destaca que el final de Cloe es “un cierre muy bello”, sobre todo su despedida con Marta De la Reina: “Son dos mujeres adultas que se miran con respeto y cariño por lo vivido”. ¿Volverán a cruzarse sus caminos?

Además, la actriz ha confesado que su paso por Sueños de libertad “ha sido una experiencia de diez” y ha querido dar las gracias al equipo de guion por el personaje tan especial que han creado y que ella ha podido disfrutar interpretándolo: “Solo puedo estar agradecida”.

¡Dale al play para disfrutar de la última entrevista de Antea Rodríguez en Sueños de libertad! ¡Te vamos a echar mucho de menos!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Protagonistas de El secreto

¿Quiénes son Murat Yıldırım y Cemre Baysel? Así son los protagonistas de El secreto

Antea Rodríguez se despide de Cloe en Sueños de libertad: “Solo puedo estar agradecida”

Antea Rodríguez se despide de Cloe en Sueños de libertad: “Solo puedo estar agradecida”

Alya

La gran locura de Alya: gasolina, un disparo y la mansión en llamas en el próximo capítulo de En tierra lejana

Carolina Román llega a Sueños de libertad con un personaje dispuesto a revolucionarlo todo: "Bianca se da cuenta de que Fina es el amor de su vida"
Entrevista exclusiva

Carolina Román llega a Sueños de libertad con un personaje dispuesto a revolucionarlo todo: "Bianca se da cuenta de que Fina es el amor de su vida"

Capítulo 611 de Sueños de libertad; 24 de julio: La llegada de Bianca a Toledo deja a Fina en shock
Capítulo 611

Capítulo 611 de Sueños de libertad; 24 de julio: La llegada de Bianca a Toledo deja a Fina sin palabras

“Eres una rata”: Andrés, fuera de sí, estalla contra Gabriel tras el robo de los últimos negativos de la infidelidad con María
Capítulo 611

“Eres una rata”: Andrés, fuera de sí, estalla contra Gabriel tras el robo de los últimos negativos de la infidelidad con María

El director de la fábrica ha vuelto a salirse con la suya tras contratar a unos matones para que robaran a Andrés esta prueba de su infidelidad con María.

Bianca reaparece por sorpresa y Fina decide saldar una deuda del pasado con ella: "Te debo una disculpa"
Capítulo 611

¡En shock! Fina se reencuentra con Bianca en Toledo y le hace una inesperada confesión: "Te debo una disculpa"

La argentina se presenta por sorpresa dejando a la fotógrafa sin palabras.

Andrés entrega a Begoña los negativos comprometidos de Gabriel, pero le advierte que se ha guardado uno… ¡sin saber que les estaban vigilando!

Andrés entrega a Begoña los negativos comprometidos de Gabriel, pero le advierte que se ha guardado uno… ¡sin saber que les estaban vigilando!

Tasio, dispuesto a romper con su familia, ofrece a Damián sus acciones de La Industrial: “Está claro que no me quiere cerca”

Tasio, dispuesto a romper con su familia, ofrece a Damián sus acciones de La Industrial: “Está claro que no me quiere cerca”

La gran señora convierte la vida de Suna en un infierno mientras Ferit prepara su caída

La gran señora convierte la vida de Suna en un infierno mientras Ferit prepara su caída

Publicidad