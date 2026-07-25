Antea Rodríguez se despide de Cloe en Sueños de libertad: “Solo puedo estar agradecida”

Cloe llegó a la colonia como representante de Brossard y aunque al principio no hizo buenas migas con los De la Reina, rápidamente terminó convirtiéndose en una más de la familia.

La francesa llegó a Toledo como un soplo de aire fresco y de modernidad. Su valentía y su arrolladora personalidad revolucionaron la fábrica y animó a las chicas a luchar por ellas mismas para demostrar que son capaces de todo.

Por el camino, Marta y Cloe protagonizaron #Marloe, una intensa historia de amor que nos regaló momentos muy emotivos, pero que llegó a su fin cuando la De la Reina no pudo seguir negando lo que sentía por Fina.

Esta ruptura marcó un antes y un después para la vida de Cloe en Toledo. La joven, incapaz de superar su relación con Marta y de trabajar junto a ella y Fina, tomó la decisión de poner tierra de por medio y marcharse a Nueva York, dando un giro radical a su vida en la ciudad más cosmopolita.

Hemos hablado con Antea Rodríguez, quien da vida a este memorable personaje. La actriz gallega ha hecho un balance de esta inolvidable etapa en Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión. ¡Descúbrelo!

"Ha sido una experiencia de diez"

Antea Rodríguez destaca que el final de Cloe es “un cierre muy bello”, sobre todo su despedida con Marta De la Reina: “Son dos mujeres adultas que se miran con respeto y cariño por lo vivido”. ¿Volverán a cruzarse sus caminos?

Además, la actriz ha confesado que su paso por Sueños de libertad “ha sido una experiencia de diez” y ha querido dar las gracias al equipo de guion por el personaje tan especial que han creado y que ella ha podido disfrutar interpretándolo: “Solo puedo estar agradecida”.

¡Dale al play para disfrutar de la última entrevista de Antea Rodríguez en Sueños de libertad! ¡Te vamos a echar mucho de menos!

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