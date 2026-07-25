A punto de hacer historia en Pasapalabra: los momentos de más infarto en AlaZ durante su primer mes

La nueva prueba final de Pasapalabra ha completado su primer mes en pantalla demostrando que sus dinámicas están diseñadas para mantener las pulsaciones en todo lo alto hasta el último segundo.

Con una mecánica caracterizada por la gestión del tiempo, el recurso estratégico de las pistas y la posibilidad de elegir el recorrido entre las letras, AlaZ nos ha dejado a lo largo de estas primeras semanas momentos verdaderamente infartantes en los que el bote ha estado a punto de caer.

Rozando el bote y la perfección en AlaZ

En este primer mes de rodaje, los concursantes han demostrado que es posible acariciar la gloria acumulando rachas históricas de aciertos. Uno de los momentos más impactantes lo protagonizó Javier al rozar el bote con un jugadón de 15 aciertos del tirón que descolocó por completo a David.

Ese gran nivel se confirmó en jornadas memorables donde rozar la cifra máxima se convirtió en norma, firmando placidos triunfos con hasta 23 aciertos. David no se quedó atrás en esta búsqueda del premio máximo; en una tarde de máxima efectividad, logró rentabilizar al milímetro sus letras extra para poner contra las cuerdas a su rival, quedándose a tan solo dos respuestas de completar la prueba y llevarse el ansiado bote.

Remontadas épicas, fallos de cálculo y el valor de las letras extra

La gestión de los segundos y el uso estratégico de la opción de pedir letra se han confirmado como la gran llave de AlaZ, provocando giros de guion drásticos en cuestión de segundos. David ha protagonizado momentos agónicos debido a la exigencia del reloj: desde una remontada épica con 15 aciertos seguidos que acabó en ruinas al no ser suficiente para empatar con Javier, hasta tardes donde un fallo de cálculo con el tiempo dejó en nada una marca de 21 aciertos.

En la otra cara de la moneda, el uso táctico de las letras extra ha permitido jugadas de infarto, como el día en que David arriesgó pidiendo una pista en el momento decisivo para intentar igualar la impresionante marca de 23 aciertos de su contrincante.

Resoluciones al límite del reloj para evitar la Silla Azul

La tensión en AlaZ no solo se mide en la lucha por el bote, sino en la supervivencia diaria para no caer en el abismo de la Silla Azul. En las entregas más recientes se han vivido desenlaces donde la presión del tiempo ha obligado a los participantes a tomar decisiones heroicas en el último suspiro. Javier tuvo que arriesgar a la desesperada en el último segundo para salvar su continuidad en el programa, demostrando que en AlaZ nada está dicho hasta que el cronómetro llega a cero.

Del mismo modo, David ha firmado victorias agónicas en el último turno, creyendo en la remontada y dando la vuelta a tardes que parecían perdidas de la manera más increíble.

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