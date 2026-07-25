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¿Quién ganará La Voz Kids? Los coaches hacen sus apuestas antes de la Final
Con un pie puesto ya en la Gran Final, los coaches se han mojado con los finalistas de sus compañeros.
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Estamos a tan solo unas horas de vivir la Gran Final de La Voz Kids y conocer al ganador de esta edición, así que, hemos querido preguntar a los coaches por sus predicciones y ¡todos se han mojado!
Con el equipo de Fonsi, la opinión ha estado dividida… Ana Mena se derrite por Triana, que formó parte de su equipo y Edurne ha dicho unas palabras muy bonitas sobre Evolett: “Tiene algo mágico”. En el equipo de Orozco la decisión también es muy complicada, porque Leire y Eduardo tienen dos estilos ¡demasiado diferentes! Eso sí, Fonsi ha dejado algo claro: “Lo de Eduardo es serio”.
Por otro lado, con las talents de Edurne, Ana Mena no ha sido capaz de elegir: “Voy a decir empate”, ha dicho indecisa. Fonsi, sin embargo, se ha decantado por Mia. Edurne tampoco ha sido capaz de decidir con Marco y Erick, del equipo de Ana Mena. Incluso Fonsi se ha visto muy indeciso con este equipo y ha decidido usar su empate. ¡Parece que la cosa va a estar muy muy reñida!
¡No te pierdas la Gran Final de La Voz Kids esta noche a las 22:00 en Antena 3!
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