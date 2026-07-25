La reacción de Ana Mena al entrar en el Paseo de la Fama de La Voz Kids: “Es un regalo”

Ana Mena ha debutado como coach en La Voz Kids y rápidamente se ha convertido en una de las favoritas de todos. Y es que los talents, sus compañeros y el público en general han celebrado programa tras programa poder contar con una estrella de su calibre en los sillones del plató.

La Semifinal fue una noche repleta de momentos para enmarcar. Ahora bien, si hay uno que sin duda quedará grabado para siempre en la memoria de la malagueña ese es el de su entrada al Paseo de la Fama de La Voz Kids. Eva González fue la encargada de dar el anuncio y el resto de los coaches la acompañaron para que dejara su huella.

“Es un regalo”, declaraba la cantante, que dejaba la marca de sus manos para la eternidad de este programa. Fonsi y Orozco no dudaron en elogiar a la coach, poniendo hermosas palabras a la bonita experiencia que han compartido con ella durante estas semanas. ¡Dale play al vídeo y disfruta de nuevo de este precioso gesto!

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