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El divertido juego de Joseba Arguiñano para Pablo López: “¿Eres capaz de acertar la canción?

El cocinero le ha propuesto un divertido juego al cantante en Cocina abierta de Joseba Arguiñano.

El divertido juego de Joseba Arguiñano para Pablo López

El divertido juego de Joseba Arguiñano para Pablo López: “¿Eres capaz de acertar la canción?

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Joseba Arguiñano ha puesto a prueba los conocimientos culinarios y musicales de su invitado.

Receta de Tosta de Bacalao con hortalizas asadas

Pablo López revoluciona Cocina abierta con Joseba Arguiñano: Receta de Tosta de Bacalao con hortalizas asadas

Proponiéndole una lista de ingredientes, el cantante tenía que acertar el titulo de la canción con nombre culinario.

Pablo López ha hecho pleno en el juego propuesto por Joseba Arguiñano en el que nos ha recordado títulos como Sopa de caracol o La barbacoa. ¡No te pierdas el divertido momento!

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El divertido juego de Joseba Arguiñano para Pablo López

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