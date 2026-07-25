El divertido juego de Joseba Arguiñano para Pablo López: “¿Eres capaz de acertar la canción?

Joseba Arguiñano ha puesto a prueba los conocimientos culinarios y musicales de su invitado.

Proponiéndole una lista de ingredientes, el cantante tenía que acertar el titulo de la canción con nombre culinario.

Pablo López ha hecho pleno en el juego propuesto por Joseba Arguiñano en el que nos ha recordado títulos como Sopa de caracol o La barbacoa. ¡No te pierdas el divertido momento!

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