Casi 1.000 euros y sin tirar de la ruleta: “Te ha salido bien la jugada”

En La ruleta de la suerte nunca se sabe cuándo se va a lograr un gran premio. Kike ha sido previsor y ha preferido guardarse el me lo quedo para una ocasión que mereciese la pena.

Tras el fallo de sus dos compañeras, el concursante no ha dudado en usar su ventaja y ha pasado a su marcador el acumulado de 975 euros que tenía Alba. “Justo el contrario Alba” le ha dicho Jorge Fernández a la concursante que había fallado anteriormente.

Esta noche es la de los Reyes Magos, pero a Kike le han hecho un regalo anticipado. “Sin pegar un palo al agua” ha remarcado el presentador ante la facilidad con la que el concursante ha logrado el premio.

