Kike tenía guardado el me lo quedo y ha sabido en qué momento usarlo, de tal forma que se ha llevado un bote de 975 euros solo resolviendo.

En La ruleta de la suerte nunca se sabe cuándo se va a lograr un gran premio. Kike ha sido previsor y ha preferido guardarse el me lo quedo para una ocasión que mereciese la pena.

Tras el fallo de sus dos compañeras, el concursante no ha dudado en usar su ventaja y ha pasado a su marcador el acumulado de 975 euros que tenía Alba. “Justo el contrario Alba” le ha dicho Jorge Fernández a la concursante que había fallado anteriormente.

Esta noche es la de los Reyes Magos, pero a Kike le han hecho un regalo anticipado. “Sin pegar un palo al agua” ha remarcado el presentador ante la facilidad con la que el concursante ha logrado el premio.

Revive el momento en el vídeo, ¡no te lo pierdas!

Casi 1.000 euros y sin tirar de la ruleta: "Te ha salido bien la jugada"

