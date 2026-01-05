Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 69

Ferit apunta con un arma a Tarik al verlo con Seyran, mientras Halis atrapa a Mezide en su propia trampa

El plan de los Ihsanli se desmorona por dos frentes: Gülgün entrega a Mezide en bandeja de plata a Halis, mientras Ferit encuentra a Tarik tratando de comprar la voluntad de Seyran.

Ferit

Publicidad

Gülgün ha decidido jugar sus cartas para proteger a la familia y ha terminado contándole toda la verdad a Halis. El plan ha sido perfecto: mientras Gülgün se llevaba a Hattuc a un spa para mantenerla a salvo, Halis ha aparecido con sus hombres en el lugar donde Mezide esperaba su momento de gloria. La sorpresa ha sido total y, por primera vez, los Korhan han llevado la delantera en esta guerra de sangre.

Pero mientras en la ciudad se decidía el destino de Mezide, Ferit ha seguido a Saffet hasta dar con su hermano Tarik. Al llegar, se ha encontrado con una imagen que le ha hecho perder la cabeza: Tarik estaba a solas con Seyran en la calle. Lo que Ferit no sabe es que Tarik está usando la enfermedad de Seyran para manipularla: “Viajaré por todo el mundo por ti. Encontraré una cura”, le prometía el Ihsanli a una Seyran desesperada por mantener su secreto a salvo.

La tensión ha estallado cuando Ferit ha aparecido con Saffet y con la pistola en la mano, encañonando al hombre que casi lo mata en Antep. Al ver a Tarik tan cerca de su esposa, le ha gritado que se alejara de ella.

Ahora, Seyran se encuentra atrapada entre el hombre que ama y el hombre que conoce su secreto. Y si Ferit aprieta el gatillo, no solo estallará una guerra con los Ihsanli: también puede explotar la verdad que está escondiendo.

Ferit

“Me debes un hijo”: el mensaje que aterra a Ferit mientras los médicos descubren algo grave sobre Seyran

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit

Ferit apunta con un arma a Tarik al verlo con Seyran, mientras Halis atrapa a Mezide en su propia trampa

Tayyar

Kazim intenta estrangular a Esme en un ataque de celos y Tayyar se convierte en su héroe

Ferit y Abidin

La confesión más sincera de Ferit a Abidin antes de su pedida: “Eres como mi hermano”

Ifakat
Capítulo 69

El secreto de las hermanas termina en sangre: Ifakat acaba con la vida de Frikiye en un ataque de ira

Seyran
Capítulo 69

La enfermedad de Seyran, en manos de su peor enemigo: se encuentra con Tarik a la salida del médico

Gülgün
Capítulo 69

“Ojo por ojo”: Mezide amenaza a Gülgün y la obliga a elegir entre Hattuc o la vida de Ferit

La venganza de Mezide sigue en marcha y ahora apunta al punto más débil de Gülgün. Ferit se convierte en su moneda de cambio.

La cobardía de Gustavo desespera a Catalina: la joven se marcha con Braulio y con su hija a Argentina
Mejores momentos | Capítulo 6

La cobardía de Gustavo desespera a Catalina: la joven se marcha con Braulio y con su hija a Argentina

Catalina tiene claro que no piensa quedarse a presenciar la boda de sus dos hermanos y sabe que es su padre quién debe contar la verdad y parar esta locura.

Catalina no puede más y confiesa a Gustavo la verdad: “Yo soy la hija de Renata”

Catalina no puede más y confiesa a Gustavo la verdad: “Yo soy la hija de Renata”

“Nos vamos a casar”: Clara y Jaime anuncian su compromiso para disgusto de Gustavo

“Nos vamos a casar”: Clara y Jaime anuncian su compromiso para disgusto de Gustavo

María Duque en el episodio 472 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: María pondrá en jaque a todos los De la Reina robando el diario de Marta

Publicidad