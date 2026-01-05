Ferit apunta con un arma a Tarik al verlo con Seyran, mientras Halis atrapa a Mezide en su propia trampa

Gülgün ha decidido jugar sus cartas para proteger a la familia y ha terminado contándole toda la verdad a Halis. El plan ha sido perfecto: mientras Gülgün se llevaba a Hattuc a un spa para mantenerla a salvo, Halis ha aparecido con sus hombres en el lugar donde Mezide esperaba su momento de gloria. La sorpresa ha sido total y, por primera vez, los Korhan han llevado la delantera en esta guerra de sangre.

Pero mientras en la ciudad se decidía el destino de Mezide, Ferit ha seguido a Saffet hasta dar con su hermano Tarik. Al llegar, se ha encontrado con una imagen que le ha hecho perder la cabeza: Tarik estaba a solas con Seyran en la calle. Lo que Ferit no sabe es que Tarik está usando la enfermedad de Seyran para manipularla: “Viajaré por todo el mundo por ti. Encontraré una cura”, le prometía el Ihsanli a una Seyran desesperada por mantener su secreto a salvo.

La tensión ha estallado cuando Ferit ha aparecido con Saffet y con la pistola en la mano, encañonando al hombre que casi lo mata en Antep. Al ver a Tarik tan cerca de su esposa, le ha gritado que se alejara de ella.

Ahora, Seyran se encuentra atrapada entre el hombre que ama y el hombre que conoce su secreto. Y si Ferit aprieta el gatillo, no solo estallará una guerra con los Ihsanli: también puede explotar la verdad que está escondiendo.