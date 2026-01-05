Antena3
Esto es lo que supuso para Raúl Sanz interpretar a Saúl en La Encrucijada: “Ser malo me da mucha libertad”

El actor se ha sincerado sobre su papel como el villano de la serie, una figura que, para él, implica tener algo más de libertad.

Raúl Sanz ha dado vida a Saúl Garza en La Encrucijada, un personaje que ha trastocado la vida de todos los protagonistas de la ficción. El villano de una serie es un papel muy importante, pues es sobre él donde recae mucho peso de la historia narrativa, y Raúl lo ha hecho a la perfección.

El actor ha señalado que la historia de venganza que protagoniza Saúl le atrajo muchísimo para asumir ese papel, ya que es una trama que se va desarrollando poco a poco en las sombras, a modo de flashbacks y conversaciones ajenas a él y que, con su aparición a mitad de serie, hace estallar absolutamente todo.

Para Raúl, el papel de Saúl, y en concreto de villano, ha sido un trabajo que le ha hecho redescubrir todo lo que este mundo le puede dar: “Hay algo en los malos que me da libertad”, confiesa el actor, reconociendo que se puede permitir más cosas que, por ejemplo, un papel más protagónico.

Su papel como Saúl es un trabajo que, sin problema, se podría estudiar en las clases de interpretación, y Raúl apunta varios consejos que daría a los futuros actores que se vean en la situación de encarnar a un villano. Y, además, destaca la “vulnerabilidad” que caracteriza a Saúl, un aspecto que le gustaba mucho de su personaje.

En el vídeo de arriba tienes todos los detalles de esta entrevista exclusiva, ¡dale al play y no te la pierdas! Y si quieres disfrutar de Raúl Sanz como Saúl en La Encrucijada, ya lo sabes: todos los jueves en Antena 3, o disponible también en atresplayer.

Carmen le pierde el miedo a Octavio y comienza su venganza: "La cárcel es poco castigo, quiero que sufras"

Carmen le pierde el miedo a Octavio y comienza su venganza: "La cárcel es poco castigo, quiero que sufras"

