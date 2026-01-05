Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actualidad Venezuela

Juan Guaidó valora la detención de Maduro como “el fin de la impunidad” y el inicio de una transición en Venezuela: "Es justicia para 8 millones de migrantes"

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó afirma que la detención del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses supone “un paso decisivo hacia la justicia” y marca el inicio de una transición política en Venezuela.

Susanna Griso y Juan Guaidó

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Las declaraciones de Juan Guaidó en los últimos días tras la detención de Nicolás Maduro por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump, han dado lugar a una videollamada con el programa Espejo Público. Durante su intervención, ha reaccionado a la información sobre la captura del mandatario venezolano en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos.

Maduro fue detenido en la madrugada del sábado 3 de enero por tropas estadounidenses y trasladado en un avión Boeing 757 desde Guantánamo hasta Nueva York, donde está previsto que comparezca el lunes ante un tribunal federal junto a su esposa, Cilia Flores, para responder a acusaciones de narcoterrorismo.

“Se le acabó la impunidad”

Durante la entrevista, Guaidó ha asegurado que la detención representa el final de años de abusos. “Nicolás Maduro ha perseguido, torturado y silenciado. Robó no solamente una elección el pasado 28 de julio de 2024, sino también en 2018”, afirmó, recordando que “60 naciones me reconocieron como presidente de la Asamblea y presidente encargado”.

El dirigente opositor insiste en que este hecho tiene un profundo significado para millones de venezolanos: “Es justicia para millones de venezolanos que la han visto denegada. Justicia para 8 millones de migrantes que hoy no tienen cómo sustentar su vida en Venezuela, que han sido perseguidos y tienen miedo a levantar la voz”.

Guaidó ha añadido que la captura de Maduro “cambia la dinámica de unidad a nivel global” y lanza un mensaje a otros regímenes autoritarios: “Es un paso gigante para hacer justicia y para el regreso de nuestro país”.

La transición y el papel del Ejército

Preguntado por la situación interna del país, Guaidó recordó que “miles de dirigentes opositores están en el exilio forzado, María Corina Machado, yo, miles más, por la persecución de Nicolás Maduro”, y subrayó que no puede haber una transición real sin garantías: “Que no haya más impunidad para quien viola sistemáticamente los derechos humanos”.

Sobre el papel de Delcy Rodríguez, a quien señaló como “segunda al mando” y también investigada por narcotráfico y terrorismo, fue claro: “Las transiciones por definición son complejas, nadie confía en Delcy Rodríguez. Debe cumplir con lo que significa una transición”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Chandal maduro

El chándal de Maduro causa furor tras difundirse la primera imagen de su arresto

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Chandal maduro

El chándal de Maduro causa furor tras difundirse la primera imagen de su arresto

Kike se lleva 13.690 euros tras ganar la gran final

Kike se lleva 13.690 euros tras ganar la gran final: “¿Has hecho la carta a los Reyes?”

Los Reyes Magos se anticipan con un bote de ¡2.500 euros!: “Hay que ser valiente”

Los Reyes Magos se anticipan con un bote de ¡2.500 euros!: “Hay que ser valiente”

Casi 1.000 euros y sin tirar de la ruleta: “Te ha salido bien la jugada”
MEJORES MOMENTOS | LUNES 2

Casi 1.000 euros y sin tirar de la ruleta: “Te ha salido bien la jugada”

Sandra Villanueva, Venezuela
SITUACIÓN EN VENEZUELA

Sandra Villanueva, periodista venezolana: "Hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar"

emotivo abrazo
Venezuela

Así despertaron los venezolanos del exilio con la noticia de la captura de Maduro: "¡Libertad, la libertad! Gracias, Estados Unidos"

Las imágenes muestran sorpresa y emoción inmediata en grabaciones difundidas tras conocerse la intervención anunciada por Trump.

Portavoz María Corina Machado
VENEZUELA

La portavoz de María Corina Machado, en Espejo Público: "Delcy Rodríguez es parte del aparato represor y del Cártel de los Soles"

Xiomara Sierra es una de las voces más cercanas a María Corina Machado. Nos cuenta cómo están viviendo los últimos acontecimientos en su país y cómo han encajado el nombramiento de Delcy Rodríguez como nueva Presidenta de Venezuela

Alcachofas a la carbonara

Receta de Alcachofas a la carbonara de Joseba Arguiñano: “Esto tiene una pintaca”

Patatas revolconas con setas

“La vamos a armar”: Patatas revolconas con setas de Arguiñano

Susanna Griso y Juan Guaidó

Juan Guaidó valora la detención de Maduro como “el fin de la impunidad” y el inicio de una transición en Venezuela: "Es justicia para 8 millones de migrantes"

Publicidad