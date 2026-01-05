Juan Guaidó valora la detención de Maduro como “el fin de la impunidad” y el inicio de una transición en Venezuela: "Es justicia para 8 millones de migrantes"

Las declaraciones de Juan Guaidó en los últimos días tras la detención de Nicolás Maduro por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump, han dado lugar a una videollamada con el programa Espejo Público. Durante su intervención, ha reaccionado a la información sobre la captura del mandatario venezolano en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos.

Maduro fue detenido en la madrugada del sábado 3 de enero por tropas estadounidenses y trasladado en un avión Boeing 757 desde Guantánamo hasta Nueva York, donde está previsto que comparezca el lunes ante un tribunal federal junto a su esposa, Cilia Flores, para responder a acusaciones de narcoterrorismo.

“Se le acabó la impunidad”

Durante la entrevista, Guaidó ha asegurado que la detención representa el final de años de abusos. “Nicolás Maduro ha perseguido, torturado y silenciado. Robó no solamente una elección el pasado 28 de julio de 2024, sino también en 2018”, afirmó, recordando que “60 naciones me reconocieron como presidente de la Asamblea y presidente encargado”.

El dirigente opositor insiste en que este hecho tiene un profundo significado para millones de venezolanos: “Es justicia para millones de venezolanos que la han visto denegada. Justicia para 8 millones de migrantes que hoy no tienen cómo sustentar su vida en Venezuela, que han sido perseguidos y tienen miedo a levantar la voz”.

Guaidó ha añadido que la captura de Maduro “cambia la dinámica de unidad a nivel global” y lanza un mensaje a otros regímenes autoritarios: “Es un paso gigante para hacer justicia y para el regreso de nuestro país”.

La transición y el papel del Ejército

Preguntado por la situación interna del país, Guaidó recordó que “miles de dirigentes opositores están en el exilio forzado, María Corina Machado, yo, miles más, por la persecución de Nicolás Maduro”, y subrayó que no puede haber una transición real sin garantías: “Que no haya más impunidad para quien viola sistemáticamente los derechos humanos”.

Sobre el papel de Delcy Rodríguez, a quien señaló como “segunda al mando” y también investigada por narcotráfico y terrorismo, fue claro: “Las transiciones por definición son complejas, nadie confía en Delcy Rodríguez. Debe cumplir con lo que significa una transición”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.