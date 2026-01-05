Antena3
Los Reyes Magos se anticipan con un bote de ¡2.500 euros!: “Hay que ser valiente”

Este concursante pasa a la final por todo lo alto, a pesar de su mal comienzo de programa ha conseguido hacerse con el bote y el pase a la final.

Kike ha sido un concursante atípico, tras perder el turno un par de veces al principio del programa se ha puesto las pilas y ha ido acumulando dinero en su marcador.

El panel final es de los más importantes y en el que se puede conseguir más dinero durante el programa. El bote suele ser de los gajos más codiciados y Kike ha logrado acertar en el momento justo para llevarse una gran cifra.

En muchas ocasiones quien logra el bote suele tener el pase a la final. Kike no ha sido la excepción y con el premio del panel más lo acumulado durante el programa sea asegurado estar en la final.

