MEJORES MOMENTOS | LUNES 2
Los Reyes Magos se anticipan con un bote de ¡2.500 euros!: “Hay que ser valiente”
Este concursante pasa a la final por todo lo alto, a pesar de su mal comienzo de programa ha conseguido hacerse con el bote y el pase a la final.
Kike ha sido un concursante atípico, tras perder el turno un par de veces al principio del programa se ha puesto las pilas y ha ido acumulando dinero en su marcador.
El panel final es de los más importantes y en el que se puede conseguir más dinero durante el programa. El bote suele ser de los gajos más codiciados y Kike ha logrado acertar en el momento justo para llevarse una gran cifra.
En muchas ocasiones quien logra el bote suele tener el pase a la final. Kike no ha sido la excepción y con el premio del panel más lo acumulado durante el programa sea asegurado estar en la final.
