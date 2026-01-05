Antena3
Kike se lleva 13.690 euros tras ganar la gran final: “¿Has hecho la carta a los Reyes?”

Espectacular programón de este concursante que ha conseguido acertar el panel de la final.

El día antes de la noche de los Reyes Magos está lleno de magia e ilusión y en La ruleta de la suerte hay de sobra. Kike ha ido de peor a mejor y ha acabado por todo lo alto.

El bote conseguido en el último panel ya ha hecho que Kike se llevase una gran alegría, con más de 5.000 euros en su marcador. Pero la fiesta ha sido mayor cuando ha conseguido resolver el panel de la final.

A pesar de que solo ha aparecido una de las letras que ha elegido el concursante, Kike no ha necesitado más para acertar la solución, aunque ha habido un segundo de tensión al pronunciar la última palabra, “¿lo has hecho aposta?” le ha preguntado entre risas Jorge Fernández.

Todo el público se ha emocionado cuando Jorge ha mostrado la cifra que escondía el sobre. “¿Has hecho la carta a los Reyes?” le ha preguntado el presentador a Kike. El concursante ha celebrado por todo lo alto los 8.000 euros de la final, consiguiendo una suma de 13.690 euros de premio.

