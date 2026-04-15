Para 6-8 personas
Receta de tarta casera de fresas y ricota de Eva Arguiñano
Ahora que estamos en temporada de fresas, disfruta elaborando esta tarta facilita que nos ha mostrado hoy Eva Arguiñano. ¡Tiene una pinta increíble!
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Las fresas son una bomba de vitamina C, ideal para reforzar tus defensas y mantener la piel luminosa.
También tienen antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular y son ricas en agua y fibra, lo que favorece la hidratación y la digestión sin sumar muchas calorías. Así que aprovecha ahora que estamos en temporada de fresas.
Deja enfriar la tarta durante 4 horas aproximadamente antes de desmoldar para que la estructura sea firme y se corte mejor.
Ingredientes, para 6-8 personas
- 800 g de fresas
- 250 g de queso ricota
- 250 g de azúcar
- 50 g de mantequilla fundida
- 3 huevos
- 1 limón pequeño
- 175 g de harina
- 8 g de levadura en polvo
- Menta
Elaboración
Lava las fresas, quítales los tallos, córtalas en cuartos y ponlas en una sartén con 100 gramos de azúcar. Agrega el zumo de limón y deja que reduzca a fuego fuerte durante 3-4 minutos. Escurre las fresas sobre un bol con ayuda de un colador y pasa el jugo resultante de nuevo a la sartén. Deja que siga reduciendo a fuego suave hasta conseguir que se haga una mermelada.
Para la masa, pon en un bol los huevos con el resto del azúcar (150 g) y bate con la batidora de varillas. Ve integrando poco a poco la mantequilla fundida y el queso ricota, mientras sigues batiendo. Añade la harina y la levadura y mezcla con una lengua hasta que se integren bien todos los ingredientes.
Arruga un papel de hornear con las manos, ábrelo y cubre con él un molde de bizcocho de 20 centímetros. Vuelca dentro la mitad de la masa. Extiende encima una capa de fresas (reserva las que te sobren) y cubre con el resto de la masa. Hornea (con el horno previamente caliente) a 180ºC durante 30 minutos, con calor arriba y abajo y con ventilador. Una vez horneado, desmolda el bizcocho.
Mezcla las fresas que tenías reservadas y vuelca la mezcla sobre el bizcocho. Decora con una hoja de menta.
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