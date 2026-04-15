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Para 6-8 personas

Receta de tarta casera de fresas y ricota de Eva Arguiñano

Ahora que estamos en temporada de fresas, disfruta elaborando esta tarta facilita que nos ha mostrado hoy Eva Arguiñano. ¡Tiene una pinta increíble!

Receta de tarta casera de fresas y ricota de Eva Arguiñano

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Las fresas son una bomba de vitamina C, ideal para reforzar tus defensas y mantener la piel luminosa.

También tienen antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular y son ricas en agua y fibra, lo que favorece la hidratación y la digestión sin sumar muchas calorías. Así que aprovecha ahora que estamos en temporada de fresas.

Deja enfriar la tarta durante 4 horas aproximadamente antes de desmoldar para que la estructura sea firme y se corte mejor.

Ingredientes, para 6-8 personas

  • 800 g de fresas
  • 250 g de queso ricota
  • 250 g de azúcar
  • 50 g de mantequilla fundida
  • 3 huevos
  • 1 limón pequeño
  • 175 g de harina
  • 8 g de levadura en polvo
  • Menta
Ingredientes Tarta de fresas y ricota
Ingredientes Tarta de fresas y ricota | antena3.com

Elaboración

Lava las fresas, quítales los tallos, córtalas en cuartos y ponlas en una sartén con 100 gramos de azúcar. Agrega el zumo de limón y deja que reduzca a fuego fuerte durante 3-4 minutos. Escurre las fresas sobre un bol con ayuda de un colador y pasa el jugo resultante de nuevo a la sartén. Deja que siga reduciendo a fuego suave hasta conseguir que se haga una mermelada.

Agrega el zumo de limón y deja que reduzca a fuego fuerte
Agrega el zumo de limón y deja que reduzca a fuego fuerte | antena3.com

Para la masa, pon en un bol los huevos con el resto del azúcar (150 g) y bate con la batidora de varillas. Ve integrando poco a poco la mantequilla fundida y el queso ricota, mientras sigues batiendo. Añade la harina y la levadura y mezcla con una lengua hasta que se integren bien todos los ingredientes.

Ve integrando poco a poco la mantequilla fundida y el queso ricota
Ve integrando poco a poco la mantequilla fundida y el queso ricota | antena3.com

Arruga un papel de hornear con las manos, ábrelo y cubre con él un molde de bizcocho de 20 centímetros. Vuelca dentro la mitad de la masa. Extiende encima una capa de fresas (reserva las que te sobren) y cubre con el resto de la masa. Hornea (con el horno previamente caliente) a 180ºC durante 30 minutos, con calor arriba y abajo y con ventilador. Una vez horneado, desmolda el bizcocho.

Vuelca dentro la mitad de la masa
Vuelca dentro la mitad de la masa | antena3.com

Mezcla las fresas que tenías reservadas y vuelca la mezcla sobre el bizcocho. Decora con una hoja de menta.

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