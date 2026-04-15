Receta de tarta casera de fresas y ricota de Eva Arguiñano

Las fresas son una bomba de vitamina C, ideal para reforzar tus defensas y mantener la piel luminosa.

También tienen antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular y son ricas en agua y fibra, lo que favorece la hidratación y la digestión sin sumar muchas calorías. Así que aprovecha ahora que estamos en temporada de fresas.

Deja enfriar la tarta durante 4 horas aproximadamente antes de desmoldar para que la estructura sea firme y se corte mejor.

Ingredientes, para 6-8 personas

800 g de fresas

250 g de queso ricota

250 g de azúcar

50 g de mantequilla fundida

3 huevos

1 limón pequeño

175 g de harina

8 g de levadura en polvo

Menta

Ingredientes Tarta de fresas y ricota | antena3.com

Elaboración

Lava las fresas, quítales los tallos, córtalas en cuartos y ponlas en una sartén con 100 gramos de azúcar. Agrega el zumo de limón y deja que reduzca a fuego fuerte durante 3-4 minutos. Escurre las fresas sobre un bol con ayuda de un colador y pasa el jugo resultante de nuevo a la sartén. Deja que siga reduciendo a fuego suave hasta conseguir que se haga una mermelada.

Agrega el zumo de limón y deja que reduzca a fuego fuerte | antena3.com

Para la masa, pon en un bol los huevos con el resto del azúcar (150 g) y bate con la batidora de varillas. Ve integrando poco a poco la mantequilla fundida y el queso ricota, mientras sigues batiendo. Añade la harina y la levadura y mezcla con una lengua hasta que se integren bien todos los ingredientes.

Ve integrando poco a poco la mantequilla fundida y el queso ricota | antena3.com

Arruga un papel de hornear con las manos, ábrelo y cubre con él un molde de bizcocho de 20 centímetros. Vuelca dentro la mitad de la masa. Extiende encima una capa de fresas (reserva las que te sobren) y cubre con el resto de la masa. Hornea (con el horno previamente caliente) a 180ºC durante 30 minutos, con calor arriba y abajo y con ventilador. Una vez horneado, desmolda el bizcocho.

Vuelca dentro la mitad de la masa | antena3.com

Mezcla las fresas que tenías reservadas y vuelca la mezcla sobre el bizcocho. Decora con una hoja de menta.