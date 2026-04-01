Receta de Bacalao con salsa de pimientos y patatas fritas de Arguiñano, ¡no fallarás!

El cocinero nos ha propuesto una receta para triunfar en la que el bacalao es el protagonista acompañado de una rica salsa de pimientos y patatas fritas.

Ingredientes (4 p.):

4 lomos de bacalao

6 pimientos choriceros

2 pimientos morrones rojos

4-5 dientes de ajo

1 cebolla

2 patatas

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Coloca los pimientos en un recipiente apto para el horno, riégalos con un poco de aceite, sazónalos y hornéalos (con el horno precalentado) a 180ºC durante 45 minutos. Retíralos, deja que se templen, pela y resérvalos (reserva también el jugo).

Hornea los pimientos 45 minutos | antena3.com

Retira los tallos y las semillas de los pimientos choriceros. Déjalos a remojo en agua caliente durante un par de horas. Retíralos del agua y con ayuda de un cuchillo saca la pulpa. Resérvala.

Calienta 3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela los dientes de ajo y la cebolla, pícalos y añade todo a la cazuela. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 5 minutos. Agrega la pulpa de los choriceros y los morrones troceados con el jugo que han soltado. Mezcla bien, agrega unos 200 ml de agua y cocina a fuego suave durante 20 minutos. Pasa los ingredientes al vaso americano y tritúralos hasta que consigas una salsa homogénea.

Pocha las verduras para la salsa | antena3.com

Calienta abundante aceite en una sartén (unos 400 ml). Pela las patatas, cáscalas, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y queden crujientes por fuera, unos 20 minutos. Retíralas y escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina. Sazona y espolvoréalas con perejil picado.

Calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta cada lomo de bacalao por la mitad, introdúcelos en la tartera y fríelos durante 2-3 minutos por cada lado. Cúbrelos con la salsa y cocínalos durante 6-7 minutos.

Frie los lomos de bacalao | antena3.com

Sirve el bacalao con la salsa, acompaña con las patatas y decora los platos con unas hojas de perejil. Decora con perejil una hoja de perejil.

Consejo:

Sazona las patatas nada más sacarlas del aceite y escúrrelas sobre papel absorbente solo durante unos segundos para que no se ablanden con su propio vapor.