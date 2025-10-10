Insólito
Alejandro compra un exoesqueleto deportivo para sus rutas por la montaña: "Es como si te quitara 30 kilos"
Alejandro está completamente sano, pero ha decidido comprar un exoesqueleto que le ayuda en sus ejercicios deportivos. Es uno de los primeros jóvenes con un exoesqueleto deportivo.
Los exoesqueletos han supuesto un avance considerable en la vida de personas con problemas neurodesarrollo, pero también puede ser de gran ayuda para personas sanas. Es el caso de Alejandro, que a sus 24 años es uno de los primeros jóvenes con un exoesqueleto deportivo.
Al principio, lo compró por 1.100 euros para su padre, para que pudiera seguirle el ritmo en sus rutas de montaña. Sin embargo, ha sido él quien ha terminado dándole más uso.
"Aligera 30 kilos, te sientes más ligero y es como si te quitara una mochila", nos cuenta. Este aparato se acopla a las piernas, detecta el movimiento y te da un pequeño impulso a cada paso.
Pese a que al principio le daba miedo depender de una máquina, ahora Alejandro ha logrado ver el exoesqueleto como un complemento que le ayuda en su día a día. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
