Ramón Tamames, que encabezó la moción de censura de Vox en 2023: "Es absurdo plantear ahora una"

Las últimas declaraciones del expresidente del gobierno español Felipe González en las que pedía a Pedro Sánchez que adelante las elecciones generales, previstas en principio para el 2027, no han sido las únicas en lo referido a poner fin al Gobierno actual que se han escuchado en los últimos días, desde que salió a la luz la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ramón Tamames, quien fue candidato instrumental en la moción de censura de Vox de 2023 contra el actual presidente, Pedro Sánchez, interviene en 'Espejo Público' y expresa su rechazo al planteamiento de una a día de hoy. "Es absurdo e improcedente", decía.

"Los sucesos últimos son negativos para cualquier cosa y lo ultimo que cabe es que se plantee una moción de censura, hay que convocar elecciones", explicaba así Tamames su postura.

"La coalición de investidura ya se ha roto"

No obstante, muestra su total rechazo hacia Sánchez, de quién dice que es "persona horrible para la historia de España porque está cambiando la Constitución desde la puerta de atrás". Ramón Tamames, que fue uno de los firmantes de la Constitución Española de 1978, asegura que el presidente, haciendo esto, muestra una actitud de "desprecio a los padres fundadores".

Tamames, también ha querido subrayar que "la coalición de investidura ya se ha roto manifiestamente" al ser interpelado por las distancias que están marcando los socios del Gobierno con el PSOE, un marco en el que menciona al PNV, PP y a Felipe González. "Es una larga más de Sánchez para seguirle a la Moncloa y lo podría conseguir al final concediendo la amnistía total al País Vasco, a Cataluña", ha sostenido.

"Falsa amistad" entre Sánchez y Zapatero

Ante la pregunta de por qué Sánchez sigue apoyando a Zapatero, el experto político lo tiene claro: "por respeto". Tamames explica que considera que el expresidente imputado por el caso 'Plus Ultra', durante su segundo mandato, fue el maestro de Sánchez. A su juicio, entre ambos existe una "falsa amistad", una relación marcada por "grandes complicidades y fuertes vínculos de partido".

"Yo creo que estamos en un estado no bananero, peor todavía, un estado indigno de sus habitantes", ha concluido mostrando su descontento.

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