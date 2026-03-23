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Receta sencilla, completa y fácil de Karlos Arguiñano: almejas al pimentón

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta maravillosa y facilísima de almejas al pimentón, que además puedes hacer mejillones, berberechos, coquinas y chirlas.

Receta sencilla, completa y fácil de Karlos Arguiñano: almejas al pimentón

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Esta receta queda igual de rica con mejillones, berberechos, coquinas, chirlas…

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 kg de almejas
  • 1 cebolleta
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de harina
  • 75 ml de vino seco de jerez
  • 4 rebanadas de pan de molde (sin corteza)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Perejil
Ingredientes Almejas al pimentón
Ingredientes Almejas al pimentón | antena3.com

Elaboración

Corta el pan de molde en triángulos, espárcelos en una bandeja de horno y hornea a 200ºC durante 10-12 minutos aproximadamente, hasta que se doren y estén crujientes.

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 3-4 cucharadas de aceite. Pela los ajos. Pica finamente los ajos y la cebolleta e introduce todo en la cazuela. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego suave durante 5-7 minutos (hasta que la cebolleta empiece a transparentar). Agrega la harina y rehógala un poco. Vierte el vino y deja que se evapore el alcohol.

Sazona y rehoga las hortalizas a fuego suave
Sazona y rehoga las hortalizas a fuego suave | antena3.com

Introduce las almejas y el pimentón. Tapa la tartera y espera a que las almejas se abran. Menea la cazuela de vez en cuando.

Introduce las almejas y el pimentón
Introduce las almejas y el pimentón | antena3.com

A la hora de servir, unta la punta de los triángulos de pan en un cuenco con aceite y luego en perejil picado.

Reparte las almejas en platos hondos y acompaña con 3 triángulos de pan por ración. Decora el plato con una hoja de perejil.

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