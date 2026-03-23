Receta sencilla, completa y fácil de Karlos Arguiñano: almejas al pimentón

Esta receta queda igual de rica con mejillones, berberechos, coquinas, chirlas…

Ingredientes, para 4 personas

1 kg de almejas

1 cebolleta

2 dientes de ajo

1 cucharada de harina

75 ml de vino seco de jerez

4 rebanadas de pan de molde (sin corteza)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharadita de pimentón

Perejil

Ingredientes Almejas al pimentón | antena3.com

Elaboración

Corta el pan de molde en triángulos, espárcelos en una bandeja de horno y hornea a 200ºC durante 10-12 minutos aproximadamente, hasta que se doren y estén crujientes.

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 3-4 cucharadas de aceite. Pela los ajos. Pica finamente los ajos y la cebolleta e introduce todo en la cazuela. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego suave durante 5-7 minutos (hasta que la cebolleta empiece a transparentar). Agrega la harina y rehógala un poco. Vierte el vino y deja que se evapore el alcohol.

Sazona y rehoga las hortalizas a fuego suave | antena3.com

Introduce las almejas y el pimentón. Tapa la tartera y espera a que las almejas se abran. Menea la cazuela de vez en cuando.

Introduce las almejas y el pimentón | antena3.com

A la hora de servir, unta la punta de los triángulos de pan en un cuenco con aceite y luego en perejil picado.

Reparte las almejas en platos hondos y acompaña con 3 triángulos de pan por ración. Decora el plato con una hoja de perejil.