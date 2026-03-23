Para 4 personas
Receta sencilla, completa y fácil de Karlos Arguiñano: almejas al pimentón
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta maravillosa y facilísima de almejas al pimentón, que además puedes hacer mejillones, berberechos, coquinas y chirlas.
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Esta receta queda igual de rica con mejillones, berberechos, coquinas, chirlas…
Ingredientes, para 4 personas
- 1 kg de almejas
- 1 cebolleta
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de harina
- 75 ml de vino seco de jerez
- 4 rebanadas de pan de molde (sin corteza)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de pimentón
- Perejil
Elaboración
Corta el pan de molde en triángulos, espárcelos en una bandeja de horno y hornea a 200ºC durante 10-12 minutos aproximadamente, hasta que se doren y estén crujientes.
Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 3-4 cucharadas de aceite. Pela los ajos. Pica finamente los ajos y la cebolleta e introduce todo en la cazuela. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego suave durante 5-7 minutos (hasta que la cebolleta empiece a transparentar). Agrega la harina y rehógala un poco. Vierte el vino y deja que se evapore el alcohol.
Introduce las almejas y el pimentón. Tapa la tartera y espera a que las almejas se abran. Menea la cazuela de vez en cuando.
A la hora de servir, unta la punta de los triángulos de pan en un cuenco con aceite y luego en perejil picado.
Reparte las almejas en platos hondos y acompaña con 3 triángulos de pan por ración. Decora el plato con una hoja de perejil.
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