Nuevo escándalo de lotería en Asturias con las participaciones de un club de fútbol: "No fue fallo mío, sino de la administración"

El 'caso Villamanín' ha vuelto a repetirse Avilés, un pueblo asturiano donde un club de fuúbol ha vendido papeletas de El Gordo, cuando en realidad el décimo que correspondía no era de ese número.

Nuevo escándalo de la lotería, esta vez, en Asturias. Tras el caso de Villamanín, donde se vendieron más papeletas de El Gordo de las que estaban asociadas al décimo, llega el caso de Avilés, donde se han vendido papeletas de El Gordo, cuando el número asociado, en realidad era otro.

El Rayo Villalegre, un club de fútbol del pueblo, vendió 2.500 papeletas de Lotería de Navidad a 5 euros cada una. De esos cinco, 4 euros se jugaban al número y un euro era para el club. El problema es que en la papeleta el número que aparecía era el 68729, que resultó ser premiado con El Gordo, pero los décimos entregados por la administración eran del 68279.

Si el número real hubiera sido el que figuraba en las papeletas, el club debería haber entregado 50.000 euros, un dinero del que ahora mismo no disponen. Por eso, han contratado abogados para que les ayuden a depurar responsabilidades y explicar que el error no fue culpa del club.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el presidente del club de fútbol, que asegura que se fio de que el número era correcto. Según nos cuenta, ellos pactaron con un contrato que el número del décimo sería el que resultó premiado, pero la administración se habría equivocado cambiando un número y pidiendo el que no era.

"Cuando me llaman para decir que ha tocado la lotería me doy cuenta de que los décimos que tengo no son esos", nos cuenta el presidente del club, "la gente está entendiendo que no fue fallo mío, sino de la administración".

Ahora mismo, El Rayo Villalegre es un ejemplo más de cómo un simple error puede llevar a un terrible escándalo. ¿Logrará el club del pueblo demostrar su inocencia?

Lotería
Nuevo escándalo de lotería en Asturias con las participaciones de un club de fútbol: "No fue fallo mío, sino de la administración"

