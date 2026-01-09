Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Explosión mortal en un edificio del madrileño barrio de Carabanchel deja una fallecida y varios heridos graves

Lo que parece ser una explosión de gas ha causado un muerto y tres heridos graves en la calle Azcoitia. Ha ocurrido sobre las tres de la tarde, cuando un fuerte estallido ha destrozado la parte superior de un bloque de viviendas.

Carabanchel

Publicidad

El barrio de Carabanchel, el concreto el número 9 de la calle Azcoitia, ha sido el escenario de una terrible explosión mortal. Por el momento se ha encontrado una fallecida de 80 años, un herido grave y ocho heridos leves.

Parece ser que la causa del accidente ha sido una explosión de gas, aunque continúan las investigaciones. "Ha decapitado un edificio de viviendas, volando por los aires la parte superior del bloque", nos cuenta Carlos Quílez.

Ha sido sobre las 14:20 de la tarde, cuando un estallido ha sacudido el barrio. "Se han movido todas las casas y la calle se ha llenado de humo blanco", asegura una vecina.

Según testigos, la escena aún huele a gas y los servicios de emergencia aún atienden a los afectados, a la espera de que se encuentren más heridos o víctimas mortales.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pol y Paula

Pol sacrifica su juventud para cuidar del hijo de su novia: "Yo me enamoré de ella y del niño"

Buzo

Hablamos con un buzo que ayudó en la búsqueda de la familia de Indonesia: "La madre es quien nos daba fuerzas para buscar"

Adelgazantes

Los efectos secundarios de las inyecciones adelgazantes por un mal uso: ¿por qué produce vómitos o diarrea?

Carabanchel
Última hora

Explosión mortal en un edificio del madrileño barrio de Carabanchel deja una fallecida y varios heridos graves

Lotería
Lotería

Nuevo escándalo de lotería en Asturias con las participaciones de un club de fútbol: "No fue fallo mío, sino de la administración"

Lucrecia Aldao
Suceso

La trumpista Lucrecia justifica el asesinato de la madre de familia a manos del ICE: "Menos mal que no era negra..."

Las políticas migratorias impuestas por Donald Trump está haciendo retroceder a muchos estados a la época del salvaje oeste. Sus seguidores compran las explicaciones del presidente de Estados Unidos pese a las imágenes de los hechos.

El desafío de Campanario.
Estreno

El regreso de María José Campanario a la televisión: "Tiene asumido que ella es la mala de España"

María José Campanario regresa a la televisión como nueva concursante de 'El desafío'. Un programa en el que se ha enfrentado a pruebas al límite que, según cuenta, incluso han terminado llevándola al hospital.

El panel que se le resiste a Aaron: numerosos inconvenientes que terminan con final feliz

El panel que se le resiste a Aaron: numerosos inconvenientes que terminan con final feliz

Patricia Conde

Patricia Conde, la presentadora que se atreve a todo, esta tarde en Y ahora Sonsoles

¡Paraliza el programa! La conversación de Jorge Fernández por el pinganillo: "Me está tratando de chalado total"

¡Paraliza el programa! La conversación de Jorge Fernández por el pinganillo: "Me está tratando de chalado total"

Publicidad