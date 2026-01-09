Explosión mortal en un edificio del madrileño barrio de Carabanchel deja una fallecida y varios heridos graves

El barrio de Carabanchel, el concreto el número 9 de la calle Azcoitia, ha sido el escenario de una terrible explosión mortal. Por el momento se ha encontrado una fallecida de 80 años, un herido grave y ocho heridos leves.

Parece ser que la causa del accidente ha sido una explosión de gas, aunque continúan las investigaciones. "Ha decapitado un edificio de viviendas, volando por los aires la parte superior del bloque", nos cuenta Carlos Quílez.

Ha sido sobre las 14:20 de la tarde, cuando un estallido ha sacudido el barrio. "Se han movido todas las casas y la calle se ha llenado de humo blanco", asegura una vecina.

Según testigos, la escena aún huele a gas y los servicios de emergencia aún atienden a los afectados, a la espera de que se encuentren más heridos o víctimas mortales.