Última hora
Explosión mortal en un edificio del madrileño barrio de Carabanchel deja una fallecida y varios heridos graves
Lo que parece ser una explosión de gas ha causado un muerto y tres heridos graves en la calle Azcoitia. Ha ocurrido sobre las tres de la tarde, cuando un fuerte estallido ha destrozado la parte superior de un bloque de viviendas.
Publicidad
El barrio de Carabanchel, el concreto el número 9 de la calle Azcoitia, ha sido el escenario de una terrible explosión mortal. Por el momento se ha encontrado una fallecida de 80 años, un herido grave y ocho heridos leves.
Parece ser que la causa del accidente ha sido una explosión de gas, aunque continúan las investigaciones. "Ha decapitado un edificio de viviendas, volando por los aires la parte superior del bloque", nos cuenta Carlos Quílez.
Ha sido sobre las 14:20 de la tarde, cuando un estallido ha sacudido el barrio. "Se han movido todas las casas y la calle se ha llenado de humo blanco", asegura una vecina.
Más Noticias
- Pol sacrifica su juventud para cuidar del hijo de su novia: "Yo me enamoré de ella y del niño"
- Hablamos con un buzo que ayudó en la búsqueda de la familia de Indonesia: "La madre es quien nos daba fuerzas para buscar"
- Los efectos secundarios de las inyecciones adelgazantes por un mal uso: ¿por qué produce vómitos o diarrea?
Según testigos, la escena aún huele a gas y los servicios de emergencia aún atienden a los afectados, a la espera de que se encuentren más heridos o víctimas mortales.
Publicidad