Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Renueva tus platos de pasta con esta receta de canelones de pescado y verdura al estilo Arguiñano

Es una receta ideal si estás buscando cuidar tu salud cardiovascular, mantener energía estable y disfrutar comiendo sano. Un plato que alimenta el cuerpo... ¡y también el alma!

Receta de canelones de pescado y verdura, de Karlos Arguiñano

Publicidad

Si quieres cuidar tu salud y saciarte con un plato delicioso y sabroso, estás en el lugar indicado. Esta receta de canelones de pescado y verdura de Karlos Arguiñano, lo tiene todo para triunfar.

En esta receta, Arguiñano convierte un clásico de la pasta en una opción más saludable al rellenar los canelones con merluza, puerro y zanahoria, en lugar de carne.

La clave está en preparar las verduras ligeramente, añadir el pescado en daditos y cubrir todo con una suave salsa velouté de fumet de pescado antes de gratinar con queso rallado.

Ingredientes, para 4 personas

  • 16 láminas de canelón
  • 400 g de merluza (congelada)
  • 2 puerros (limpios)
  • 2 zanahorias
  • 150 ml de salsa de tomate
  • 60 g de harina
  • 400 ml de fumet de pescado
  • 300 ml de leche
  • 80 g de queso rallado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela grande con abundante agua. Agrega las láminas de canelón, sazona y cuécelas el tiempo que indique el paquete. Retira y escúrrelas sobe un paño limpio de cocina.

Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén. Pica los puerros en daditos y añádelos. Pela las zanahorias, córtalas de la misma manera y agrégalas. Sazona y cocina las verduras durante 6-8 minutos.

Cocina el pescado con las hortalizas
Cocina el pescado con las hortalizas | antena3.com

Pica el pescado (descongelado) en daditos, sazona e incorpóralos a la sartén. Vierte la salsa de tomate, mezcla bien y cocina todo durante 3-4 minutos.

Calienta 4 cucharadas de aceite en una cazuela, agrega la harina y rehógala bien. Vierte a leche poco a poco y remueve hasta que los ingredientes queden integrados. Vierte el fumet de pescado y sigue removiendo hasta que los ingredientes queden bien integrados.

Prepara la bechamel
Prepara la bechamel | antena3.com

Sazona y cocina la salsa velouté a fuego suave durante 8-10 minutos sin dejar de remover.

Añade un cacillo de la salsa velouté al relleno y mezcla bien.

Rellena los canelones
Rellena los canelones | antena3.com

Rellena los canelones y sirve 4 en cada plato (aptos para el horno) o en una fuente apta para el horno. Cúbrelos con una capa fina de velouté, espolvoréalos con el queso y gratínalos hasta que se doren.

Sirve y adorna los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pastas

Publicidad

Programas

La ruleta de la suerte noche

El augurio de Jorge Fernández sobre La ruleta de la suerte de esta noche: “Creo que hoy va a ser un buen programa, tengo esa sensación”

Receta de canelones de pescado y verdura, de Karlos Arguiñano

Renueva tus platos de pasta con esta receta de canelones de pescado y verdura al estilo Arguiñano

Sebastián Yatra, coach de La Voz 2025

Sebastián Yatra apunta alto: su confesión en La Voz que podría abrir una nueva etapa en su carrera

Detrás de las cámaras: los terroríficos gritos de Roberto Leal y de los invitados en el Halloween de Pasapalabra
Making of

Detrás de las cámaras: los terroríficos gritos de Roberto Leal y de los invitados en el Halloween de Pasapalabra

Carmen Lomana
Nos lo cuenta

Carmen Lomana confiesa que se ha dado un 'descanso' con su pareja: "Es muy celoso cuando quiere a alguien"

El suplicio de Jorge Fernández durante el especial de Halloween de La ruleta: "¡Qué pesada la tía, no para de dar el coñazo!"
Halloween | Mejores momentos

El suplicio de Jorge Fernández durante el especial de Halloween de La ruleta: "¡Qué pesada la tía, no para de dar el coñazo!"

Jorge Fernández ha sufrido uno de los mayores suplicios como presentador de La ruleta de la suerte: "No para la tía". Hasta en cinco ocasiones se ha visto obligado a parar el programa.

Malú, en los Asaltos de La Voz 2025
Avance

El próximo viernes, primer Asalto de La Voz: los coaches eligen a su talent para los Directos

Cada coach afronta los Asaltos con siete artistas en su equipo, pero solo uno conseguirá el pase automático a la recta final. Cuatro irán a la zona de peligro y solo un robo por coach podrá cambiarlo todo.

Pablo López abraza a su asesora de La Voz

La Gran Batalla de La Voz pone el corazón a prueba: los coaches dejan sus equipos a la mitad

Malú y Joaquina, en La Voz 2025

Malú elige a sus siete voces: artistas con mucho arte y emoción para Los Asaltos de La Voz

Talents de Malú en La Voz 2025

El flamenco más puro cierra la Gran Batalla de La Voz con una actuación inolvidable

Publicidad