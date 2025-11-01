Renueva tus platos de pasta con esta receta de canelones de pescado y verdura al estilo Arguiñano

Si quieres cuidar tu salud y saciarte con un plato delicioso y sabroso, estás en el lugar indicado. Esta receta de canelones de pescado y verdura de Karlos Arguiñano, lo tiene todo para triunfar.

En esta receta, Arguiñano convierte un clásico de la pasta en una opción más saludable al rellenar los canelones con merluza, puerro y zanahoria, en lugar de carne.

La clave está en preparar las verduras ligeramente, añadir el pescado en daditos y cubrir todo con una suave salsa velouté de fumet de pescado antes de gratinar con queso rallado.

Ingredientes, para 4 personas

16 láminas de canelón

400 g de merluza (congelada)

2 puerros (limpios)

2 zanahorias

150 ml de salsa de tomate

60 g de harina

400 ml de fumet de pescado

300 ml de leche

80 g de queso rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela grande con abundante agua. Agrega las láminas de canelón, sazona y cuécelas el tiempo que indique el paquete. Retira y escúrrelas sobe un paño limpio de cocina.

Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén. Pica los puerros en daditos y añádelos. Pela las zanahorias, córtalas de la misma manera y agrégalas. Sazona y cocina las verduras durante 6-8 minutos.

Cocina el pescado con las hortalizas | antena3.com

Pica el pescado (descongelado) en daditos, sazona e incorpóralos a la sartén. Vierte la salsa de tomate, mezcla bien y cocina todo durante 3-4 minutos.

Calienta 4 cucharadas de aceite en una cazuela, agrega la harina y rehógala bien. Vierte a leche poco a poco y remueve hasta que los ingredientes queden integrados. Vierte el fumet de pescado y sigue removiendo hasta que los ingredientes queden bien integrados.

Prepara la bechamel | antena3.com

Sazona y cocina la salsa velouté a fuego suave durante 8-10 minutos sin dejar de remover.

Añade un cacillo de la salsa velouté al relleno y mezcla bien.

Rellena los canelones | antena3.com

Rellena los canelones y sirve 4 en cada plato (aptos para el horno) o en una fuente apta para el horno. Cúbrelos con una capa fina de velouté, espolvoréalos con el queso y gratínalos hasta que se doren.

Sirve y adorna los platos con unas hojas de perejil.