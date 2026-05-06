Comienza el juicio entre Paulina Rubia y Colate por el futuro de su hijo: "El niño tendrá la última palabra"

El lunes comenzaba el juicio de Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera por el futuro de su hijo Nico. Aunque la custodia no dejará de ser compartida, sí que podría cambiar su lugar de residencia, de Miami a Madrid, como solicita Colate.

"El niño tendrá la última palabra", afirma Isabel Rábago. Este ha expresado en alguna ocasión su deseo de vivir en España, donde está su familia y sus amigos.

Por su parte, la jueza le ha dado 48 horas a Paulina Rubio y a Colate para saldar su deuda con la Guardiana. Colate debe alrededor de 14.000 dólares y Paulina, 9.000, habiendo abonado ya una parte.

El juicio continuará a lo largo de la semana y podría poner fin a una guerra que separa a la pareja desde hace más de una década. ¿Terminará Nico regresando a España?