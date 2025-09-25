Arguiñano: receta de guiso de trigo con pollo, un plato súper nutritivo y reconfortante

Karlos Arguiñano asegura que si no encuentras trigo, también puedes preparar el guiso con cebada o con quinoa.

El guiso de trigo con pollo es un plato súper nutritivo y reconfortante. El trigo mote o pelado aporta una buena dosis de fibra, lo que ayuda a tener una digestión más ligera y duradera, además de mantenerte satisfecho por más tiempo.

También es fuente de minerales como el magnesio y el zinc, que apoyan la energía y el sistema inmunológico. Al ser un cereal integral, cuida la salud del corazón y ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de trigo (remojado de víspera)

4 muslos de pollo (con sus contramuslos)

1 chorizo colorado

1 chorizo criollo

2 patatas medianas

1 pastilla de caldo de pollo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 cayena

1 cucharadita de curry en polvo

Perejil

Ingredientes Guiso de trigo con pollo | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela grande. Escurre el trigo e introdúcelo en la cazuela. Añade el curry, la cayena, la pastilla de sabor y una pizca de sal. Tapa la cazuela y cuece el trigo a fuego medio durante 30 minutos.

Escurre el trigo e introdúcelo en la cazuela | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los muslos de pollo, introdúcelos en la sartén y dóralos a fuego medio. Retíralos a un plato y resérvalos. Introduce los chorizos (criollo y colorado) y rehógalos hasta que se doren un poco. Retíralos a un plato y resérvalos.

Salpimienta los muslos de pollo, introdúcelos en la sartén y dóralos a fuego medio | antena3.com

Agrega los muslos de pollo a la cazuela. Corta los chorizos en rodajas e incorpóralos. Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) y añádelas. Tapa la cazuela y cocina todo junto durante 40 minutos más. Retira la guindilla y pasa los muslos a una fuente.

Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) y añádelas | antena3.com

Sirve el guiso en 4 platos y coloca un muslo en cada uno. Espolvoréalos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.