Arguiñano: receta de guiso de trigo con pollo, un plato súper nutritivo y reconfortante

Karlos Arguiñano ha elaborado este guiso de trigo con pollo que le sugiere Daniel Álvarez desde Tarragona. El espectador ha contado que lo hacía su abuela y que, para que se lo comiesen los más pequeños, les decía que era "arroz japonés".

Guiso de trigo con pollo

Karlos Arguiñano asegura que si no encuentras trigo, también puedes preparar el guiso con cebada o con quinoa.

El guiso de trigo con pollo es un plato súper nutritivo y reconfortante. El trigo mote o pelado aporta una buena dosis de fibra, lo que ayuda a tener una digestión más ligera y duradera, además de mantenerte satisfecho por más tiempo.

También es fuente de minerales como el magnesio y el zinc, que apoyan la energía y el sistema inmunológico. Al ser un cereal integral, cuida la salud del corazón y ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de trigo (remojado de víspera)
  • 4 muslos de pollo (con sus contramuslos)
  • 1 chorizo colorado
  • 1 chorizo criollo
  • 2 patatas medianas
  • 1 pastilla de caldo de pollo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 cayena
  • 1 cucharadita de curry en polvo
  • Perejil
Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela grande. Escurre el trigo e introdúcelo en la cazuela. Añade el curry, la cayena, la pastilla de sabor y una pizca de sal. Tapa la cazuela y cuece el trigo a fuego medio durante 30 minutos.

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los muslos de pollo, introdúcelos en la sartén y dóralos a fuego medio. Retíralos a un plato y resérvalos. Introduce los chorizos (criollo y colorado) y rehógalos hasta que se doren un poco. Retíralos a un plato y resérvalos.

Agrega los muslos de pollo a la cazuela. Corta los chorizos en rodajas e incorpóralos. Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) y añádelas. Tapa la cazuela y cocina todo junto durante 40 minutos más. Retira la guindilla y pasa los muslos a una fuente.

Sirve el guiso en 4 platos y coloca un muslo en cada uno. Espolvoréalos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.

