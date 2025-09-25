Antena 3 LogoAntena3
Mar Flores se sincera sobre su relación con Bertín Osborne: "En su momento me hizo daño, pero ahora guardo buen recuerdo"

La modelo habla de Bertín Osborne en sus memorias, aunque confiesa que no lo hace de forma explícita. Hoy, nos cuenta todos los detalles del breve romance que mantuvieron.

Mar Flores y Bertín Osborne

Sara Sanz Navarro
Las memorias de Mar Flores han provocado un gran número de reacciones. En ellas, la modelo habla de sus relaciones pasadas con hombres como Fernando Fernández-Tapias o el conde Lequio. Sin embargo, hay nombres que no aparecen en el libro, pero que también han formado parte de la vida de Mar Flores.

Una de las personas que aparentemente no aparece en las memorias es Bertín Osborne, con quien la modelo mantuvo una relación amorosa durante un breve periodo de tiempo. Hoy, la modelo ha confesado que en realidad sí que forma parte del libro. "Aparece sin nombre", desvela.

En dicho fragmento de las memorias, Mar Flores describe a Bertín como el hombre que sus padres siempre quisieron para ella. Con el cantante, Mar asegura que atravesó una fase de enamoramiento y que, pese a que siempre se han tenido cariño, sufrió mucho con la ruptura.

"En su momento me hizo daño", confiesa Mar, "no teníamos la misma perspectiva de vida". Hoy, con distancia y habiendo madurado, Mar Flores y Bertín siempre han tenido buenas palabras para el otro: "Guardo muy buen recuerdo de él".

En su momento, Bertín sostuvo que la relación se acabó por la distancia, ya que él tuvo que irse a Miami. La modelo no ha querido aclarar si esta versión es cierta o no, aunque cuando se le pregunta por el motivo de la ruptura con el cantante, es tajante: "No pasó nada, es Bertín, todo el mundo sabe". ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

