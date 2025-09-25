Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Interpol resuelve el misterio de la 'mujer de rosa' hallada muerta en España hace 20 años

La víctima, que ha pasado 20 años sin identificar, es Liudmila Zavad una ciudadana rusa que tenía 31 años en el momento de su muerte.

La mujer de rosa

Adrián Ballesteros
Publicado:

Hace dos décadas, el 3 de julio de 2005, en la localidad de Viladecans (Barcelona) apareció un cuerpo sin vida en una carretera. Se trataba de una mujer sin identificar que había muerto 24 horas antes. Llevaba puesto un conjunto de color rosa, lo que le dio nombre a su caso, 'la mujer de rosa'. Un suceso que con el tiempo se ha convertido en un gran enigma, que durante 20 años ha sido investigado exhaustivamente sin resultado alguno.

Un gran misterio que finalmente ha sido resuelto en 2025 mediante la campaña internacional "Identify Me", coordinada por Interpol, confirmando que la fallecida es Liudmila Zavad (31 años) de nacionalidad rusa. Estos avances en la identificación se han conseguido gracias a la participación de las autoridades turcas, que cotejaron las huellas de “la mujer de rosa” con las registradas en su base de datos nacional, obteniendo una clara coincidencia con las de Zavada. Posteriormente, para asegurar dicha coincidencia, analizaron la muestra de ADN con la de un familiar cercano a Ludmila, afirmando que era ella y resolviendo por fin el misterio.

¿Qué es "Identify Me"?

Según el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, es una campaña internacional basada en identificar mujeres que han sido asesinadas o que murieron en circunstancias sospechosas o inexplicables en Europa en las últimas décadas, así mismo destacó la importancia de este tipo programas: "Cada identificación no solo aporta justicia y cierre a las familias, sino que refuerza la cooperación internacional y la confianza en las investigaciones forenses".

Esta iniciativa desarrollada en 2023 por Interpol junto a seis países europeos (Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y España), ha realizado 47 casos de los cuales 3 han resultado exitosos. El primero fue el de la inglesa Rita Roberts, encontrada asesinada en Amberes (Bélgica) en 1992, el segundo, Ainoha Izaga Ibieta Lima, de 33 años, identificada gracias a la cooperación entre España y Paraguay.

La campaña continúa abierta, con 44 casos pendientes de resolución y con esperanza de identificar a todas las víctimas.

