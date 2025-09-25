Antena 3 LogoAntena3
¡Al borde del infarto! Sergio pasa de 0 a casi 4.000 euros en un momento

Sergio está al borde del infarto y no es para menos porque, después de haber perdido el turno con más de 600 euros en su atril, ha vuelto a jugar por todo lo alto.

El concursante del atril rojo ha visto cómo su suerte ha cambiado a peor para luego volver con más fuerza.

¡Qué forma de acumular dinero! Y eso que poco antes, en ese mismo panel, Sergio se ha visto obligado a guardar el gajo de la Doble Letra porque ya había pedido comprar vocal haciendo caso omiso a las sugerencias del público.

Algo que le ha venido muy bien tras caer en el gajo tan deseado de los mil euros. Casi le da un infarto de la emoción a nuestro concursante. ¡No te pierdas este momentazo!

