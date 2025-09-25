PRESENTA SU LIBRO MAR EN CALMA ANTE LA PRENSA
Mar Flores explica el motivo por el que no estaba ninguno de sus cinco hijos en la presentación de sus memorias
Mar Flores ha presentado oficialmente ante todos los medios sus memorias, Mar en calma. Un acto donde ha estado rodeada del cariño de amigos y algunos familiares, como su sobrina Laura Matamoros, pero donde también había notables ausencias.
Después de pasar por diferentes platós como El Hormiguero o Y ahora Sonsoles, Mar Flores ha presentado este miércoles oficialmente sus memorias, Mar en calma, ante la prensa. Un acto que se ha celebrado en Madrid y que ha reunido a un gran número de medios. Y es que a pesar de que el libro salió a la luz hace ya varias semanas, sigue habiendo mucha polémica entorno a todo lo que ha contado la modelo.
Pero como la propia Mar ha asegurado delante de las cámaras ella está tranquila, de ahí el título que ha escogido para sus memorias: "Yo en el libro he contado lo que es y estoy tranquila como el título del libro. Y es que ha sido un proceso muy sanador escribir el libro y esto es lo que yo creo que transmite la tranquilidad, lo tranquila que me siento".
La modelo también ha confesado que a pesar de que su exmarido y padre de su hijo mayor, Carlo Costanzia, ha asegurado que tomaría medidas legales, ella está no está preocupada por posibles demandas: "La verdad que si hay algo que me siento orgullosa es de estar aquí en calma y con tranquilidad de estar en calma y sentirme que no necesito dar un paso agresivo hacía nadie".
Un evento donde Mar comenzaba reconociendo lo feliz que estaba de ver a rostros amigos y algunos familiares, como su sobrina Laura Matamoros, apoyándola en un día tan importante. Pero, ¿y sus hijos? Y es que como la propia Mar reconoció, aunque ninguno estuviesen allí presencialmente, todos estaban apoyándola: "Aquí no están ningunos de mis hijos y están todos presentes. Unos, porque no quieren ser famosos y obviamente no es el lugar para venir, aunque me están mandando todo su cariño. Y otros, y Carlo en concreto, porque está trabajando como un loco".
