Nicolás Redondo: "Hoy el PSOE no tiene alternativa posible", críticos socialistas preparan el postsanchismo en Madrid

Nicolás Redondo dejó claro de inicio que ya no es militante socialista. “Me expulsaron del Partido Socialista, por lo tanto tengo mi libertad absoluta”, afirmó. Explicó que fue invitado al encuentro por viejos compañeros, entre ellos Jordi Sevilla, Teresa Freixes o Vargas Machuca.

Una reunión para hablar del postsanchismo

El exlíder socialista recalcó que no se trató de una cita decisoria, sino de una “toma de contacto”. Según relató, el debate giró en torno a la necesidad de que el PSOE vuelva a defender acuerdos con el Partido Popular, consensos de Estado y la idea de una nación española.“El Estado Sánchez lo va a introducir en una tómbola que reparte”, señaló Redondo.

Sin alternativa interna al liderazgo de Sánchez

Para Redondo, el PSOE no cuenta hoy con una oposición interna capaz de construir una alternativa: “El PSOE hoy no tiene una oposición para poder decir que existe una solución en el futuro postsanchista”, dijo en Espejo Público. Mencionó como excepción la figura de Emiliano García-Page, a quien mostró respeto.

El ejemplo de Aragón

El exdirigente socialista citó lo ocurrido en Aragón como prueba del vacío interno. Según relató, el presidente autonómico, Jorge Azcón (PP), propuso un reconocimiento al socialista Javier Lambán. La mayoría de presentes aplaudió, salvo los diputados socialistas: “Dos empezaron a aplaudir, pero dejaron de hacerlo cuando vieron que los demás no lo hacían. Ese es el síntoma”, explicó.

Reivindicación de los socialistas clásicos

En su intervención, Redondo puso en valor a figuras como Lambán, Javier Fernández, Felipe González o Alfonso Guerra, a quienes definió como “el mejor ejemplo de socialistas tradicionales” frente al rumbo que ha tomado el PSOE bajo Sánchez.

