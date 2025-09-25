Jorge Fernández, obligado a poner orden entre dos de las concursantes: "¡Para atrás, todavía no ha dicho ni consonante!"

Casi se nos va de las manos la situación, y es que la euforia del momento puede hacer que los concursantes se apresuren con las decisiones.

La concursante del atril azul ha conseguido caer en el ansiado gajo del Me lo quedo y, sin decir consonante alguna, se ha lanzado a por el gajo de la concursante del atril amarillo.

Jorge Fernández se ha visto obligado a poner orden entre dos de las concursantes: "¡Para atrás, todavía no ha dicho ni consonante!"

"¡Desabrazaros!", les ha ordenado el presentador en uno de los momentos más divertidos del programa. ¡No te pierdas el vídeo!