Mejores momentos | 25 de septiembre

Jorge Fernández, obligado a poner orden entre dos de las concursantes: "¡Para atrás, todavía no ha dicho ni consonante!"

Vaya momento surrealista se ha vivido en La ruleta de la suerte con dos de las concursantes. Que se lo digan a Jorge Fernández, que se ha visto obligado a poner orden entre ellas.

Jorge Fernández, obligado a poner orden entre dos de las concursantes: "¡Para atrás, todavía no ha dicho ni consonante!"

Casi se nos va de las manos la situación, y es que la euforia del momento puede hacer que los concursantes se apresuren con las decisiones.

La concursante del atril azul ha conseguido caer en el ansiado gajo del Me lo quedo y, sin decir consonante alguna, se ha lanzado a por el gajo de la concursante del atril amarillo.

Jorge Fernández se ha visto obligado a poner orden entre dos de las concursantes: "¡Para atrás, todavía no ha dicho ni consonante!"

"¡Desabrazaros!", les ha ordenado el presentador en uno de los momentos más divertidos del programa. ¡No te pierdas el vídeo!

La artista, madre de un niño, ha intervenido en Espejo Público para poner encima de la mesa el debate de lo que tienen que soportar a diario miles de madres trabajadoras.

