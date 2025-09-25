Conchita denuncia comentarios y preguntas incómodas solo por ser madre: "¡Casi me muero en el embarazo!"

'¿Y no os casáis? ¿Y no queréis ser padres? Se te va a pasar el arroz... ¿Le vais a dejar solo, no queréis un hermanito?, etc.'. Prácticamente todo el mundo ha sido objetivo de esas preguntas o frases inquisitorias en algún momento de su vida. Sin embargo las mujeres que son madres tienen que enfrentarse a más interrogantes incómodos todavía. Es lo que denuncia la cantante Conchita.

La artista de 44 años compartía un vídeo en sus redes sociales, visiblemente cansada de tanta intromisión por parte de su entorno y en ocasiones de desconocidos o personas con las que coincide en el ámbito laboral.

"Simplemente una reflexión"

Relata las dificultades que tuvo para quedarse embarazada - dos años - y las complicaciones derivadas del mismo así como en el parto. Según afirma, su vida llegó a correr serio peligro. Consiguió ser madre pese a las dificultades y su hijo tiene hoy 7 años. Sin embargo no terminaron ahí los comentarios desafortunados.

Actualmente sigue sufriendo algunos interrogatorios incómodos a cerca de la posibilidad de tener más hijos, así como de conciliación familiar y laboral. Sostiene que los padres no son víctimas del mismo asedio social.

Ella misma respondía a las preguntas de Espejo Público en directo, asegurando que está sorprendida de verse en el programa hablando de este asunto, cuando solo buscaba reflexionar sobre ello, y probablemente desahogarse.

"Me pasa muchísimo que cuando trabajo por la tarde, me preguntan ocho de cada diez veces, que cómo hacía para conciliar. Que si necesitaba ayuda...", explicaba Conchita.

¿El padre nunca cuida de los hijos?

La cantante no deja de sorprenderse que mayoritariamente la sociedad "da por hecho que el padre nunca cuida del niño, que no está". Otorgando por defecto ese papel a las madres. Comparte su experiencia y admite que en ocasiones las familias necesitan de la colaboración de terceros: "Si el padre tampoco puede estar, pues claro que tienes que pedir ayuda. No puedes estar en dos sitios a la vez".

Todas las presentes en el plató coincidían en lo mismo: ocurre y no es nuevo. Conchita denunciaba que en cualquier evento, aunque la persona que vaya tras de una sea un padre de familia numerosa, "¡no le preguntan!": "Hay que ir cambiando cosas", sentenciaba.

"Los niños atados al sofá"

Explicaba que pese a su carrera profesional es capaz de pasar mucho tiempo con su hijo y se percataba que estaba justificándose sin darse cuenta, reflejando esa presión que sienten las madres aún sin querer: "¡No te justifiques Conchita!", exclamaba Susanna Griso.

Susanna recordaba que ha coincidido con la cantante recientemente en una gala que se alargó hasta la madrugada e irónicamente decía que ambas eran malas madres. Con el mismo tono sarcástico respondía Conchita: "Dejamos a los niños atados al sofá".

