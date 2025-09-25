Digna rompe con don Pedro y confiesa su crimen a Damián

Digna, agotada de años de silencio y de vivir prisionera en su propia casa, decide liberarse de don Pedro en un momento crucial. La revelación de la verdad sobre la muerte de Jesús sacude los cimientos de la familia.

El empresario, debilitado y sorprendido, escucha cómo su esposa le anuncia que ya no soporta seguir a su lado. Ahora, con el secreto expuesto ante Damián, queda en manos de don Pedro decidir si denunciarla o guardar silencio.