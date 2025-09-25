El truco de Arguiñano para lograr un arroz campero caldoso perfecto en casa

Karlos Arguiñano ha preparado un arroz caldoso campero pensado para 4-6 comensales, apostando por el arroz tipo bomba para asegurar la textura ideal. Su propuesta en Cocina abierta combina ingredientes sencillos y accesibles con un resultado contundente y muy casero.

El plato destaca por su base de verduras frescas, alitas de pollo y el aroma del azafrán, que aporta color y sabor. Arguiñano recuerda que, a diferencia de la paella, este arroz no necesita reposo.