"El secreto de un arroz auténtico", la receta de Karlos Arguiñano

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El truco de Arguiñano para lograr un arroz campero caldoso perfecto en casa

El cocinero vasco comparte paso a paso cómo preparar un arroz caldoso campero lleno de sabor, con verduras, alitas de pollo y un toque de azafrán que realza la receta.

Karlos Arguiñano ha preparado un arroz caldoso campero pensado para 4-6 comensales, apostando por el arroz tipo bomba para asegurar la textura ideal. Su propuesta en Cocina abierta combina ingredientes sencillos y accesibles con un resultado contundente y muy casero.

El plato destaca por su base de verduras frescas, alitas de pollo y el aroma del azafrán, que aporta color y sabor. Arguiñano recuerda que, a diferencia de la paella, este arroz no necesita reposo.

