Semifrío de limón con frambuesas, un postre refrescante, rico y liviano de Karlos Arguiñano

Para que el postre sea perfecto, Karlos Arguiñano recomienda sacar los vasos del congelador 20 minutos antes de servir.

Ingredientes, para 4 personas

3 limones (2+1 para la crema)

350 ml de nata líquida para montar (fría)

150 g de leche condensada

200 g de queso mascarpone

120 g de azúcar glas

2 yemas de huevo

40 g mantequilla

8 frambuesas

Hojas de menta

Elaboración

Pon la nata en un bol grande y móntala con una batidora de varillas eléctrica.

Mezcla en un bol el queso y la leche condensada con una varilla manual. Agrega 60 g de azúcar glas y bate todo bien. Ralla encima la cascara de 2 limones. Exprímelos y vierte el zumo dentro. Bate los ingredientes hasta que se integren, incorpóralos a la nata montada y mézclalos con movimientos suaves y envolventes. Introduce la mezcla en una manga pastelera, rellena 4 vasos e introdúcelos en el congelador durante 3-4 horas.

Para la crema de limón, calienta la mantequilla en un cazo y agrega el resto del azúcar glas(60g). Corta el otro limón por la mitad, exprímelo y vierte el zumo al cazo. Mezcla todo bien hasta que los ingredientes queden integrados.

Pon las yemas en un bol y bátelas bien. Vierte encima la mezcla de mantequilla, zumo de limón y azúcar, y remueve los ingredientes hasta que se integren. Pasa todo al cazo y cocina los ingredientes a fuego suave hasta que espesen (8-10 minutos).

Apaga el fuego y espera a que se enfríe. Reparte la crema de limón en los 4 vasos y decóralos con las frambuesas y unas hojas de menta.