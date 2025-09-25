Nivel de dificultad 4
Semifrío de limón con frambuesas, un postre refrescante, rico y liviano de Karlos Arguiñano
El limón, protagonista de este postre, es una bomba de vitamina C, ideal para fortalecer el sistema inmune y mantener la piel luminosa y saludable. Nada mejor que cuidarte disfrutando de un maravilloso postre.
Para que el postre sea perfecto, Karlos Arguiñano recomienda sacar los vasos del congelador 20 minutos antes de servir.
Ingredientes, para 4 personas
- 3 limones (2+1 para la crema)
- 350 ml de nata líquida para montar (fría)
- 150 g de leche condensada
- 200 g de queso mascarpone
- 120 g de azúcar glas
- 2 yemas de huevo
- 40 g mantequilla
- 8 frambuesas
- Hojas de menta
Elaboración
Pon la nata en un bol grande y móntala con una batidora de varillas eléctrica.
Mezcla en un bol el queso y la leche condensada con una varilla manual. Agrega 60 g de azúcar glas y bate todo bien. Ralla encima la cascara de 2 limones. Exprímelos y vierte el zumo dentro. Bate los ingredientes hasta que se integren, incorpóralos a la nata montada y mézclalos con movimientos suaves y envolventes. Introduce la mezcla en una manga pastelera, rellena 4 vasos e introdúcelos en el congelador durante 3-4 horas.
Para la crema de limón, calienta la mantequilla en un cazo y agrega el resto del azúcar glas(60g). Corta el otro limón por la mitad, exprímelo y vierte el zumo al cazo. Mezcla todo bien hasta que los ingredientes queden integrados.
Pon las yemas en un bol y bátelas bien. Vierte encima la mezcla de mantequilla, zumo de limón y azúcar, y remueve los ingredientes hasta que se integren. Pasa todo al cazo y cocina los ingredientes a fuego suave hasta que espesen (8-10 minutos).
Apaga el fuego y espera a que se enfríe. Reparte la crema de limón en los 4 vasos y decóralos con las frambuesas y unas hojas de menta.
