MADRID

Mueren un hombre y un perro tras quemarse una vivienda en Cercedilla

El suceso ocurría, este miércoles a las 22:41 horas, cuando se inició el fuego en una vivienda en la localidad de Cercedilla (Madrid).

Adrián Ballesteros
Un hombre de 67 años ha fallecido hace unas horas en la localidad madrileña de Cercedilla, esto tras propagarse un incendio en su vivienda la noche del miércoles.

El fuego comenzó al rededor de las 22:41 horas según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. En la vivienda afectada se encontraban un varón y su perro, ambos por desgracia han fallecido.

Al lugar de los hechos se desplazaron los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que en un primer momento lograron rescatar a la víctima con vida pero en estado crítico. Por lo que a esperas del Summa 112 el equipo de rescate inició la reanimación cardiopulmonar (RCP).

Una vez llego el personal sanitario, continuaron durante varios minutos con las maniobras de reanimación, pero finalmente el hombre falleció.

La Guardia civil ya investiga los hechos y esperan poder esclarecer pronto como se produjo el incendio.

