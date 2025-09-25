Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 25 de septiembre

Una cadena de errores deja a Sergio fuera de juego en La ruleta de la suerte

Esta falsa definición de 'novelón' le ha costado más de un disgusto al concursante del atril rojo.

Una cadena de errores deja a Sergio fuera de juego en La ruleta de la suerte

Publicidad

Sergio ha comenzado este panel acumulando hasta 700 euros en muy poquito tiempo, pero la alegría le ha durado poco.

Una cadena de errores ha hecho que el concursante del atril rojo acabe perdiendo el turno con más de 600 euros acumulados.

Y es que justo antes de fallar la letra que ha dicho y no estaba en este panel, Sergio había gastado ya el único comodín con el que contaba. ¿Conseguirá que vuelva su turno para terminar este panel algo mejor?

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Jorge Fernández, obligado a poner orden entre dos de las concursantes: "¡Para atrás, todavía no ha dicho ni consonante!"

Jorge Fernández, obligado a poner orden entre dos de las concursantes: "¡Para atrás, todavía no ha dicho ni consonante!"

¡Al borde del infarto! Sergio pasa de 0 a casi 4.000 euros en un momento

¡Al borde del infarto! Sergio pasa de 0 a casi 4.000 euros en un momento

Conchita

Conchita denuncia comentarios y preguntas incómodas solo por ser madre: "¡Casi me muero en el embarazo!"

Una cadena de errores deja a Sergio fuera de juego en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 25 de septiembre

Una cadena de errores deja a Sergio fuera de juego en La ruleta de la suerte

Semifrío de limón con frambuesas, un postre refrescante, rico y liviano de Karlos Arguiñano
Nivel de dificultad 4

Semifrío de limón con frambuesas, un postre refrescante, rico y liviano de Karlos Arguiñano

García- Page en Espejo Público.
UN CAFÉ CON SUSANNA

García-Page, sobre Puigdemont: "No ha mentido en una cosa, odia a España y a los españoles"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, carga duramente contra Carles Puigdemont, a quien acusa de "odiar a España y a los españoles". Critica las cesiones del PSOE a los independentistas, desde la amnistía hasta la rebaja de delitos de corrupción, que califica como “lo peor”.

Guiso de trigo con pollo
Nivel de dificultad 4

Arguiñano: receta de guiso de trigo con pollo, un plato súper nutritivo y reconfortante

Karlos Arguiñano ha elaborado este guiso de trigo con pollo que le sugiere Daniel Álvarez desde Tarragona. El espectador ha contado que lo hacía su abuela y que, para que se lo comiesen los más pequeños, les decía que era "arroz japonés".

Denuncian el envío de imágenes íntimas.

La denuncia de las propietarias de una mercería que reciben fotos pornográficas de sus clientes: "Son fotos de 'anacardos'"

Boda de 'El Ratilla'

La boda de 'El Ratilla': saludos nazis, droga, un asesino, y detenidos y sin luna de miel

Raúl García.

Datos médicos por mil euros en el mercado negro. Los historiales clínicos, objeto de deseo de los ciberdelincuentes

Publicidad