Una cadena de errores deja a Sergio fuera de juego en La ruleta de la suerte

Sergio ha comenzado este panel acumulando hasta 700 euros en muy poquito tiempo, pero la alegría le ha durado poco.

Una cadena de errores ha hecho que el concursante del atril rojo acabe perdiendo el turno con más de 600 euros acumulados.

Y es que justo antes de fallar la letra que ha dicho y no estaba en este panel, Sergio había gastado ya el único comodín con el que contaba. ¿Conseguirá que vuelva su turno para terminar este panel algo mejor?