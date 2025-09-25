La denuncia de las propietarias de una mercería que reciben fotos pornográficas de sus clientes: "Son fotos de 'anacardos'"

Sonia y Miriam llevan 8 años regentando una tienda de ropa y lencería en Jerez. En este tiempo han tenido que enfrentarse a fotografías íntimas de varios hombres que, con un tono lascivo, les hacían preguntas sobre algunas de las prendas íntimas de su tienda. Varones que usaban como pretexto hacer algún pedido para mostrarles sus atributos sexuales.

"Recibimos fotos de anarcados", dice una de ellas. Reconoce que nunca lo han denunciado ante la Policía pero esta vez el cabreo era tal que decidieron grabarse para denunciarlo en las redes sociales.

Espejo Público ha tenido acceso a la conversación de WhatsApp con este supuesto cliente:

-¿Tú crees que se transparentará el pito ahí?

- ¿Se lleva braguitas por debajo de eso o no se lleva nada?

- Si no me pongo nada, ¿se verá el pito verdad?

- Tendré que depilarme todo para que sea más atractivo, ¿no crees?

Cuentan que nunca han recibido una foto femenina de mujeres probándose lencería aunque la política de su chat de atención al cliente es la de no recibir fotografías en general. Tienen clientela masculina y lencería masculina y quieren aclarar que no es el comportamiento habitual de los hombres que compran en su tienda. "Somos personas que nos abrimos al mundo entero. Nos han venido hombres a por medias y pantalones para ellos y nadie se ha reído.

La abogada Beatriz de Vicente señala que este envío de fotografías es un delito que se puede denunciar en la comisaría. "Tienen un montón de pruebas. La persistencia lo convierten en un delito de acoso", informa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com