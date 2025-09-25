A partir de las 17:00
Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de rock con la visita de Loquillo
Repasamos toda una carrera de éxitos y rock and roll que lleva por bandera la rebeldía y el inconformismo. Hoy, Loquillo nos cuenta cómo pasó de ser un joven que sufrió las consecuencias de la dictadura a convertirse en la voz de toda una generación.
José María Sanz, más conocido como Loquillo, fue un niño tímido e introvertido nacido en el seno de una familia humilde de Barcelona. Sin embargo, hoy es un hombre directamente relacionado con la rebeldía y la calle: la voz del rock and roll en España.
Pese a haberse convertido en una de las voces más famosas de nuestro país, se siente orgulloso de sus orígenes y de las personas que le apoyaron desde el principio. De hecho, sus amigos del barrio o del club de baloncesto en el que estuvo durante su época escolar, hoy siguen siendo su círculo cercano.
Su afán inconformista y su pasión por la música le llevaron a probar suerte en varios grupos, hasta que, junto a Sabino Méndez, forma Loquillo y Trogloditas. Juntos cosechan éxitos hasta que en 2007, Loquillo decide continuar en solitario.
Hoy, tras 50 años de rock and roll, Loquillo sigue regalándonos su música. ¡No te pierdas, esta tarde a partir de las 17:00, todos los detalles de su último disco!
