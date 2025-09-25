El esperado regreso de Özge Özpirinçci a España: Nova estrena Amor sin límite

Özge Özpirinçcinos conquistó interpretando Bahar, aquella mujer que hacía auténtico encaje de bolillos para sacar adelante a sus hijos tras quedar "viuda". Ahora esta fantástica actriz turca regresa con otro gran personaje femenino: Karsu, una madre que vive la desesperación de la desaparición de su hijo. Y vuelve a traspasar la pantalla con cada gesto, con cada movimiento y cada mirada.

El peor mejor momento

Karsu con sus tres hijos: Kuzey, Selin y Tilsim | Nova

La llegada de un bebé siempre es una feliz noticia y así debería haberlo sido para Karsu. Está contenta con su tercera hija, pero también nos muestra la cara oculta del postparto. Como ella misma dice, ser madre es maravilloso y horrible a la vez.

Karsu sonríe a su niña, pero no puede evitar el cansancio extremo y la preocupación de ver a Kuzey sufriendo el síndrome del príncipe destronado. Ella se esfuerza para que su hijo comprenda que nada ha cambiado entre ellos, pero él siente que se ha levantado una barrera en forma de hermanita.

En ese momento queremos echarle una mano a Karsu. Queremos acunar a Selin y entretener a Kuzey para que Karsu tenga unos minutos de descanso y recupere fuerzas.

Ella también busca una solución, aunque, tal vez no fuese la más adecuada. ¿Alejar de su casa y su familia a un niño que siente que ha perdido su lugar en su casa y su familia?

En todo caso, nada mitiga el drama que supone para ella y para toda la familia la desaparición de Kuzey. Fue, sin duda, el resultado de una tormenta perfecta: una madre desbordada, una abuela descuidada y una desconocida oportunista.

Filiz deja unos minutos solo a Kuzey y el pequeño acaba desapareciendo | Nova

El hecho es que Kuzey lleva tres años lejos de su familia y en ese tiempo todo ha girado en torno a él. Karsu vive 24 horas pensando en su hijo perdido y no es del todo consciente de lo que su actitud está suponiendo para el resto de su familia. Su marido es casi un extraño para ella y su hija mayor nunca sonríe.

Pero Karsu solo vive para encontrar a Kuzey. ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? ¿Lo han cuidado bien? ¿Ha sido feliz?

Y, por otro lado, el regreso del hijo pródigo abre otro abanico de posibilidades. ¿Recuerda a su madre? ¿Podrá readaptarse a la vida con su familia real? ¿Qué siente por las personas con las que ha convivido?

La soledad de Karsu

Karsu cae en una profunda depresión tras la desaparición de Kuzey | Nova

Por nuestra parte deseamos con todas nuestras fuerzas que Karsu encuentre a su hijo, que reconecte con él y que vuelva a sonreír. Y, al mismo tiempo, deseamos que pierda de vista a ese marido que nunca ha estado a la altura.

No necesitábamos verlo engañando a su mujer para detestarlo. Solo hicieron falta dos frases: "Karsu ha vuelto a parir" y "no pierdas a nuestra hija también". Son tan crueles que su violencia traspasa la pantalla.

Y no hablemos de su comportamiento cuando sospecha que su mujer lo engaña. Él entra en brote solo porque no sabe dónde está su mujer, pero no tiene ningún problema en visitar la casa de Hande.

Reha Özkan, el marido infiel y controlador que persigue a Karsu hasta Estambul | Nova

Por cierto, ese es otro personaje al que no podemos perder de vista. ¿Cómo puede llamarse amiga de Karsu mientras se acuesta con su marido? ¿De verdad se conforma con su papel de amante?

Eso sí, hay que reconocer lo bien diseñados que están los personajes de Karsu y Hande en estos primeros compases. Karsu viste de negro. Es la tristeza personificada. Hande viste de rosa. Es todo alegría. Una parece una sombra que vaga por la vida, mientras que la otra parece acaparar toda la luz.

¿Qué pasará con el matrimonio con el regreso de Kuzey? ¿Volverán a ser una pareja o su situación no tiene arreglo? Por lo poco que sabemos, nuestra apuesta es clara. Karsu estaría mucho mejor con Reha muy lejos de ella.

Las otras víctimas

Karsu y Kuzey son las grandes víctimas, pero hay otros personajes que también han sufrido las consecuencias de ese aciago viaje en autobús.

Filiz es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey | Nova

Filiz nos resulta un tanto misteriosa. Es como si tras su maquillaje y su botox quisiera ocultar su verdadera personalidad. Es capaz de gritarle a su hija "haber cuidado tú de tu hijo" en el peor momento de su vida, pero también sale cada noche a buscar a su nieto perdido. Por cierto, sabemos por qué se rompe su relación con Karsu, pero ¿qué pasó con su otra hija?

En cuanto a las hermanas de Kuzey también se merecen nuestra atención porque han sido víctimas colaterales. Selin, la pequeña, no sabe lo que es vivir en un hogar feliz. Probablemente nunca haya escuchado una carcajada de su madre y apenas la ha visto sonreír. Y Filsim, la mayor, sufre la sobreprotección de una madre que no quiere que sus hijas corran el más mínimo peligro.

Y aún tenemos pendiente conocer a la familia "adoptiva" de Kuzey.

En definitiva, en Amor sin límite nos enfrentamos al peor momento en la vida de una familia cuando debería haber sido el mejor. Y, sobre todo, conocemos a una mujer que vive por y para recuperar al hijo que perdió, tanto literal como emocionalmente. Será un camino largo y complicado, pero nosotros la acompañaremos.