Polémica tras la brutal paliza a un hombre en un parque: "Hay menores de corta edad, 'lo mejor de cada casa' en ambos casos"

Barcelona, Ciutat Vella, tarde-noche de un día cualquiera, un individuo encapuchado se aproxima a un grupo de jóvenes. Poco después se inicia una desigual y multitudinaria pelea en la que el hombre que iba solo recibe una brutal paliza e incluso llega a recibir varios cortes por arma blanca en el rostro.

Los vecinos del barrio de El Raval, Barcelona, y de los alrededores llevan tiempo denunciando la situación de inseguridad que se vive en sus calles. Este caso sería prueba evidente de la realidad de esta zona de Barcelona.

"Era un intento de robo con violencia, con cuchillo"

El portavoz de los Mossos d'Esquadra, Toni Castejón, desvelaba que la víctima cuenta con antecedentes por robo con fuerza y un nuevo intento de ampliar su historial le habría salido bastante caro. Todo apunta a que el encapuchado se acercó al grupo de jóvenes blandiendo un cuchillo e intentó robarles, sin esperarse la reacción defensiva de éstos, entre los que se hallaban menores.

Los fuertes golpes, que se pueden apreciar en las imágenes, hicieron perder la consciencia al frustrado ladrón, que fue atendido y evacuado en estado grave al hospital por los servicios de emergencias. En un momento dado parece que uno de los jóvenes le quita de la mano un objeto con el que le agrede en la cara, se trataría de un arma blanca con la que el individuo habría propinado varios cortes al supuesto ladrón.

El presunto atracador sigue ahora hospitalizado y "no ha colaborado, no quiere poner denuncia", afirmaba Castejón, que advertía que los Mossos han abierto diligencias y están investigando dada esa presencia de menores "de corta edad".

"Lo que pasa es que estamos hablando de 'lo mejor de cada casa' en ambos casos", sentenciaba el portavoz de los Mossos.

