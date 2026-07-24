Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El miércoles a las 23:00

"¿Te cuento un secreto?": la concursante de ¡Salta! deja sin palabras a Manel Fuentes

Llegados a este punto solo puedes echarte hacía delante o caer, no te pierdas un nuevo programa de ¡Salta!, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

"¿Te cuento un secreto?": la concursante de ¡Salta! deja sin palabras a Manel Fuentes

"¿Te cuento un secreto?": la concursante de ¡Salta! deja sin palabras a Manel Fuentes

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Los concursantes de ¡Salta! nos hacen sufrir a la vez que muchas de sus historias nos emocionan cada semana en el programa presentado por Manel Fuentes.

La conmovedora victoria de Bernat en ¡Salta!

La conmovedora victoria de Bernat en ¡Salta!: 20.000 euros para ayudar a su mujer e investigar su enfermedad

Llegado a ese punto, los valientes concursantes solo pueden ir hacía delante o caer. "¿Te cuento un secreto?" le dice una de las concursantes a un sorprendido Manel Fuentes.

No te pierdas el próximo programa de ¡Salta! el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

Peleas clandestinas en San Cristóbal

Convierten una plaza de Madrid en un ring clandestino: peleas sin límite, apuestas y vecinos que viven con miedo

Alonso Caparrós y Toni Cantó, liberados por tener menos deseo sexual

Toni Cantó y Alonso Caparrós confiesan haber perdido deseo sexual con los años: "Es liberador"

"¿Te cuento un secreto?": la concursante de ¡Salta! deja sin palabras a Manel Fuentes
El miércoles a las 23:00

"¿Te cuento un secreto?": la concursante de ¡Salta! deja sin palabras a Manel Fuentes

“¿Te quieres ir ya?”: Un panel con bote sorprendente, poco dinero y muchas risas
Mejores momentos | 24 de julio

“¿Te quieres ir ya?”: Un panel con bote sorprendente, poco dinero y muchas risas

“¡Por favor!”: Paula sufre hasta el último momento con este panel de La ruleta y acaba consiguiendo 1.450 euros
Mejores momentos | 24 de julio

“¡Por favor!”: Paula sufre hasta el último momento con este panel de La ruleta y acaba consiguiendo 1.450 euros

La concursante ha pasado mucha tensión en su turno, pero la jugada le ha salido perfecta: ha caído en los 1.000 euros y el gajo de ‘Todas las vocales’ le ha venido de maravilla.

Dueña Camping las Iruelas
INCENDIOS

El incendio arrasa por completo el camping de María Ángeles, devastada: "En una hora nos arrasó con todo"

La directora del camping Valle de Iruelas, ha contado en Espejo Público cómo el fuego redujo a cenizas el negocio que levantó junto a su marido durante más de una década. Las cerca de 130 personas que se encontraban en el camping tuvieron que ser desalojadas y las instalaciones han quedado completamente destruidas.

“Eso es un antimorbo total”: Esto es lo que Joaquín Padilla no toleraría en una primera cita

“Eso es un antimorbo total”: Esto es lo que Joaquín Padilla no toleraría en una primera cita

Jorge Fernández impresionado con la actitud de la concursante: “Me estabas diciendo tú a mí lo que yo suelo deciros a vosotros”

Jorge Fernández impresionado con la actitud de la concursante: “Me estabas diciendo tú a mí lo que yo suelo deciros a vosotros”

Un joven deja las redes sociales

Luis Manuel tenía todas las redes sociales y un día decidió quitárselas: "Me estaban haciendo más mal que bien en mi vida"

Publicidad