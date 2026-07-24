"¿Te cuento un secreto?": la concursante de ¡Salta! deja sin palabras a Manel Fuentes

Los concursantes de ¡Salta! nos hacen sufrir a la vez que muchas de sus historias nos emocionan cada semana en el programa presentado por Manel Fuentes.

Llegado a ese punto, los valientes concursantes solo pueden ir hacía delante o caer. "¿Te cuento un secreto?" le dice una de las concursantes a un sorprendido Manel Fuentes.

No te pierdas el próximo programa de ¡Salta! el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.