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Mejores momentos | 24 de julio

“¡Por favor!”: Paula sufre hasta el último momento con este panel de La ruleta y acaba consiguiendo 1.450 euros

La concursante ha pasado mucha tensión en su turno, pero la jugada le ha salido perfecta: ha caído en los 1.000 euros y el gajo de ‘Todas las vocales’ le ha venido de maravilla.

“¡Por favor!”: Paula sufre hasta el último momento con este panel de La ruleta y acaba consiguiendo 1.450 euros

“¡Por favor!”: Paula sufre hasta el último momento con este panel de La ruleta y acaba consiguiendo 1.450 euros

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Marta Jorge
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¡Qué pedazo de turno se ha marcado Paula en este panel de La ruleta de la suerte! Además de haber conseguido el gajo de ‘Todas las vocales’ y el comodín, la concursante ya tenía acumulado 450 euros. Sin embargo, como no veía claro el panel, ha tenido que seguir tirando, lo que le ha puesto muy tensa por el miedo a perderlo todo.

La concursante dudaba de su fuerza para pasar la quiebra y ha terminado cayendo en los ¡1.000 euros! “¡Pero bueno Paula, si tenías mucha más fuerza!”, Jorge Fernández se ha quedado asombrado con la tirada, no solo ha tenido fuerza, si no también mucha suerte. Paula estaba un poco indecisa sobre si volver a tirar, pero el público le ha aconsejado sabiamente animándola a que utilizase todas las vocales.

La concursante ha hecho caso al público y por fin ha visto la palabra que le quedaba. Además, en el caso de que hubiera fallado, tenía el comodín, así que, se ha lanzado a resolver. Jorge Fernández ha tardado en confirmar si Paula había dicho la frase correctamente y la pobre estaba de los nervios. ¡Menos mal que al final lo ha dicho bien! ¡Dale al play!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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