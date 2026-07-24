Rocío huyó del fuego junto a su marido mientras veían como se quemaba todo a su alrededor

La oleada de incendios forestales continúa golpeando con fuerza varias regiones de España, especialmente la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, donde las autoridades han decretado el estado de emergencia ante los fuertes vientos que están favoreciendo la rápida propagación de las llamas. Entre ambos territorios, unas 20.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus viviendas.

Los dispositivos de extinción y vigilancia permanecen desplegados sobre el terreno mientras las autoridades insisten en pedir a la población que extreme las precauciones, siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y evite desplazamientos innecesarios a las zonas afectadas. Los incendios continúan siendo uno de los mayores desafíos de este verano.

Entre los testimonios de quienes han vivido la tragedia en primera persona se encuentra Rocío, vecina de El Tiemblo en Ávila, que asegura que nunca imaginó enfrentarse a una situación así. "Ni en las peores pesadillas me hubiese imaginado esto", relata.

Según explica, los vecinos fueron alertados de que el fuego avanzaba por la zona del Valle de Iruelas y se desplazaron hasta la presa junto a varios familiares. Desde allí, a través de las cámaras de vigilancia, contemplaron impotentes cómo las llamas alcanzaban sus viviendas.

Rocío cuenta que durante la jornada de ayer los equipos intentaron abrir cortafuegos para frenar el avance del incendio, pero las condiciones meteorológicas hicieron imposible contenerlo. Ella y su marido lograron escapar del fuego en el último momento. Durante la evacuación, su marido sufrió quemaduras leves al intentar rescatar a sus perros.

Además, recuerda que fue necesario evacuar con urgencia a los residentes de un centro de mayores. "Tuvieron que sacar a la gente mayor de la residencia cuanto antes", explica. Cuando regresaron a la zona, el panorama era devastador. "Todo estaba ardiendo. Estábamos rodeados de fuego", afirma.

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