Mejores momentos | 24 de julio
“¿Te quieres ir ya?”: Un panel con bote sorprendente, poco dinero y muchas risas
María, que no ha dejado de interrumpir al presentador durante todo el programa, solo ha podido llevarse 93 euros en este panel con bote, pero nos ha dejado momentos de lo más divertidos.
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A María se le ha complicado cada vez más su turno en este panel con bote de La ruleta de la suerte. Con solo 187 euros en su marcador, a la concursante solo le quedaba una consonante por destapar, así que, ha intentado ir a por el bote. Pero como le había pasado ya en tiradas anteriores, ha terminado pasándose de fuerza. ¡Una pena!
La concursante ha caído en la mitad y ha tenido que resolver por 93 euros, una cifra bastante extraña para un panel con bote. La concursante estaba tan nerviosa que no paraba de cortar a Jorge Fernández. “¿Ya resuelvo?”, le ha preguntado interrumpiéndole mientras explicaba la jugada. Al presentador le ha hecho gracia lo inquieta que estaba la concursante: “No me importa que me cortes (…), no me importa que me escuches tampoco”, ha dicho entre risas.
Ha dejado resolver a María y después le ha preguntado si tenía prisa: “¿Te quieres ir ya?”. Pero nada más lejos de la realidad, la concursante le ha pedido quedarse otro programa más y Jorge Fernández ha sido de lo más sincero: “Yo me quiero ir a mi casa ya”. Finalmente, aunque en este panel solo ha podido sumar 93 euros, se ha ido a casa con una cantidad total de 1.843 euros, ¡nada mal! ¡Revive el momentazo al completo en el vídeo!
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