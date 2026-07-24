“¿Te quieres ir ya?”: Un panel con bote sorprendente, poco dinero y muchas risas

A María se le ha complicado cada vez más su turno en este panel con bote de La ruleta de la suerte. Con solo 187 euros en su marcador, a la concursante solo le quedaba una consonante por destapar, así que, ha intentado ir a por el bote. Pero como le había pasado ya en tiradas anteriores, ha terminado pasándose de fuerza. ¡Una pena!

La concursante ha caído en la mitad y ha tenido que resolver por 93 euros, una cifra bastante extraña para un panel con bote. La concursante estaba tan nerviosa que no paraba de cortar a Jorge Fernández. “¿Ya resuelvo?”, le ha preguntado interrumpiéndole mientras explicaba la jugada. Al presentador le ha hecho gracia lo inquieta que estaba la concursante: “No me importa que me cortes (…), no me importa que me escuches tampoco”, ha dicho entre risas.

Ha dejado resolver a María y después le ha preguntado si tenía prisa: “¿Te quieres ir ya?”. Pero nada más lejos de la realidad, la concursante le ha pedido quedarse otro programa más y Jorge Fernández ha sido de lo más sincero: “Yo me quiero ir a mi casa ya”. Finalmente, aunque en este panel solo ha podido sumar 93 euros, se ha ido a casa con una cantidad total de 1.843 euros, ¡nada mal! ¡Revive el momentazo al completo en el vídeo!

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