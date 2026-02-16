Antena3
Un maquinista resuelve la incertidumbre sobre la reapertura del AVE Madrid-Sevilla: "Podría haber limitaciones"

A menos de un día de la anunciada reapertura de la línea Madrid-Sevilla, visitamos el punto exacto del accidente en Adamuz. Más de un mes después, persisten las dudas entre viajeros y trabajadores del sector. Un maquinista jubilado analiza la situación y denuncia falta de información clara.

Juan Rodríguez
Más de un mes después del accidente en Adamuz, la incertidumbre sigue marcando el pulso de una de las líneas ferroviarias más neurálgicas del país. Nuestro entrevistado, maquinista jubilado con décadas de experiencia, dice que a estas horas “no tenemos confirmado que la vía esté expedita para sacar trenes”, pese a que ya se están vendiendo billetes. Asegura que la venta de billetes “no significa que el trayecto vaya a hacerse íntegramente en tren”, ya que pueden incluir tramos en autobús, como ya ocurre en otros corredores afectados. “Te garantizan el transporte, pero no que sea todo en tren”, subraya.

El maquinista insiste en que debería existir una comunicación clara por parte del Ministerio de Transportes y de Adif, ya que es esta última quien debe certificar que la vía está en condiciones de seguridad para circular.

"La vía cuando se reabra será segura"

Sobre el estado técnico de la infraestructura, explica que lo habitual tras un incidente de este tipo es concentrar los trabajos en una de las vías para poder reabrir en vía única mientras se termina la otra. Asegura que, si Adif da por arreglada la vía, “se puede pasar con total seguridad”, aunque reconoce que podría haber limitaciones de velocidad en los primeros días para asentar el balasto y estabilizar la estructura.

¿Y el AVE que llega a Málaga?

El caso de Málaga es distinto. El maquinista jubilado explica que allí el problema principal ha sido la inundación de la vía debido a las lluvias. “Cuando se inunda la vía hay que restablecer el balasto y volver a colocar correctamente la infraestructura”, dice.

