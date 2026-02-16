¡Solo utiliza dos segundos para resolver el Panel Final y ganar más de 7.000 euros!

Vaya forma de terminar el programa la que ha tenido Miguel en La ruleta de la suerte.

El concursante del atril azul ha realizado buenas tiradas durante todo el programa, pero sobre todo en el Panel con Bote y en el Panel Final.

Aunque su pareja le advirtió que no se debía arriesgar, Miguel ha hecho caso omiso y ha seguido intentando la mejor de las jugadas cada vez que lo ha considerado.

Y menos mal, porque gracias a su insistencia ha logrado el Bote que le ha llevado a jugar la Gran Final.

Solo dos segundos le han hecho falta para resolver el último panel y sumar otros 3.000 euros a lo que ya tenía acumulado. En total, Miguel se lleva a casa 7.550 eurazos.

¡Esperemos que con esta cifra en el bolsillo no se enfade mucho su pareja!