Miguel prueba suerte dos veces seguidas ¡y llega al Bote!: se embolsa 2.000 euros

El concursante del atril azul ha sido el más afortunado de los tres durante todo el programa. ¿Cuestión de suerte o buena puntería?

Puede que esta ocasión haya sido un poco de las dos cosas. El caso es que Miguel ha sabido aprovechar bien su paso por La ruleta de la suerte.

Antes de caer en el gajo dorado, Miguel había acumulado 500 euros que se han visto reducidos a la mitad en su primer intento fallido de llegar al Bote.

La sorpresa ha llegado después, cuando ha vuelto a insistir en su objetivo y ha terminado ganado 2.000 euros que le llevan a jugar la final de La ruleta.