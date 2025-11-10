Para 4 personas
La receta para sentirte ligero y con energía, de Joseba Arguiñano: garbanzos con setas en escabeche
Los garbanzos con setas en escabeche que ha elaborado Joseba Arguiñano es de esas recetas que reconfortan y nutren al mismo tiempo, ideal si quieres algo sabroso pero que también le haga bien a tu salud.
Este plato no solo es sabroso y aromático, sino que también puede ayudarte a sentirte ligero, con energía y con el sistema digestivo feliz.
Recuerda que antes de introducir los garbanzos en la olla es importante que el agua esté hirviendo.
Ingredientes, para 4 personas
- 350 g de garbanzos (remojados de víspera)
- 1 cabeza de ajo
- 1 cebolleta
- 1 puerro
- 1 zanahoria
- 1 pimiento verde
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Ingredientes setas escabechadas:
- 500 g de setas shitake
- 1 cebolleta
- 1 zanahoria
- 1 hoja de laurel
- 1 guindilla cayena
- 4 dientes de ajo sin pelar
- 200 ml de vinagre de manzana
- 25 ml de vinagre de Jerez
- 200 ml de aceite de oliva virgen extra
- 75 ml de txakoli
- Sal
- 20 granos de pimienta negra
Elaboración
Pon agua a calentar en la olla rápida. Cuando comience a hervir, agrega los garbanzos (escurridos), una pizca de sal y la cabeza de ajos (sin pelar). Tapa la olla y cuece los garbanzos durante 7-10 minutos a partir del momento en que suba la válvula. Retira los garbanzos y escúrrelos.
Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolleta y la zanahoria, y córtalas en daditos. Limpia el puerro y córtalo en cuartos de luna finos. Retira el tallo y las semillas del pimiento y córtalo en daditos.
Introduce las hortalizas en una sartén y rehógalas a fuego suave-medio durante 10 minutos. Agrega los garbanzos, mezcla bien, pon a punto de sal y cocina todo junto a fuego muy suave durante 10-12 minutos.
Calienta una tartera con un poco de aceite. Golpea los 4 ajos (con piel) e introdúcelos en la tartera. Agrega los granos de pimienta, la guindilla cayena y la hoja de laurel.
Pela la zanahoria y córtala en tiras finas. Retira la primera capa de la cebolleta y córtala en juliana fina. Añade las hortalizas en la tartera y rehoga todo junto durante 2-3 minutos. Vierte el resto del aceite, el txakoli y los vinagres (Jerez y manzana).
Retira el tallo de las setas, introdúcelas en la tartera y sazónalas. Tapa la tartera y cocina las setas a fuego suave-medio durante 15 minutos.
Sirve los garbanzos en el fondo de 4 platos y reparte encima las setas y las hortalizas. Espolvorea los platos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.
