La receta para sentirte ligero y con energía, de Joseba Arguiñano: garbanzos con setas en escabeche

Este plato no solo es sabroso y aromático, sino que también puede ayudarte a sentirte ligero, con energía y con el sistema digestivo feliz.

Recuerda que antes de introducir los garbanzos en la olla es importante que el agua esté hirviendo.

Ingredientes, para 4 personas

350 g de garbanzos (remojados de víspera)

1 cabeza de ajo

1 cebolleta

1 puerro

1 zanahoria

1 pimiento verde

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Garbanzos con setas en escabeche | antena3.com

Ingredientes setas escabechadas:

500 g de setas shitake

1 cebolleta

1 zanahoria

1 hoja de laurel

1 guindilla cayena

4 dientes de ajo sin pelar

200 ml de vinagre de manzana

25 ml de vinagre de Jerez

200 ml de aceite de oliva virgen extra

75 ml de txakoli

Sal

20 granos de pimienta negra

Ingredientes para las setas en escabeche | antena3.com

Elaboración

Pon agua a calentar en la olla rápida. Cuando comience a hervir, agrega los garbanzos (escurridos), una pizca de sal y la cabeza de ajos (sin pelar). Tapa la olla y cuece los garbanzos durante 7-10 minutos a partir del momento en que suba la válvula. Retira los garbanzos y escúrrelos.

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolleta y la zanahoria, y córtalas en daditos. Limpia el puerro y córtalo en cuartos de luna finos. Retira el tallo y las semillas del pimiento y córtalo en daditos.

Introduce las hortalizas en una sartén y rehógalas a fuego suave-medio durante 10 minutos. Agrega los garbanzos, mezcla bien, pon a punto de sal y cocina todo junto a fuego muy suave durante 10-12 minutos.

Introduce las hortalizas en una sartén y rehógalas | antena3.com

Calienta una tartera con un poco de aceite. Golpea los 4 ajos (con piel) e introdúcelos en la tartera. Agrega los granos de pimienta, la guindilla cayena y la hoja de laurel.

Pela la zanahoria y córtala en tiras finas. Retira la primera capa de la cebolleta y córtala en juliana fina. Añade las hortalizas en la tartera y rehoga todo junto durante 2-3 minutos. Vierte el resto del aceite, el txakoli y los vinagres (Jerez y manzana).

Vierte el resto del aceite, el txakoli y los vinagres | antena3.com

Retira el tallo de las setas, introdúcelas en la tartera y sazónalas. Tapa la tartera y cocina las setas a fuego suave-medio durante 15 minutos.

Sirve los garbanzos en el fondo de 4 platos y reparte encima las setas y las hortalizas. Espolvorea los platos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.