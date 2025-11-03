Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Receta de vainas salteadas con crema de queso y jamón, una excelente fuente de fibra con un sabor sensacional

Joseba Arguiñano ha elaborado esta receta con una combinación perfecta de sabores y texturas que te cautivará por completo.

Vainas salteadas con crema de queso y jamón

Publicidad

Durante el verano las judías verdes están en su mejor momento, pero recordad que gracias a los invernaderos podemos disponer de ellas durante todo el año.

Ingredientes, para 4 personas

  • 500 g de vainas (judías verdes)
  • 2 dientes de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil

Para la crema de queso y jamón:

  • 160 g de queso camembert
  • 325 g de queso mascarpone
  • 150 g de queso gorgonzola
  • 20 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 25 ml de caldo de jamón
  • 70 g de jamón serrano en lonchas finas
  • 10 hojas de cebollino
Ingredientes Vainas salteadas con crema de queso y jamón
Ingredientes Vainas salteadas con crema de queso y jamón | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela y sazónala. Retira las puntas de las judías, córtalas por la mitad a lo largo y luego en 3-4 trozos. Introdúcelas en la cazuela y cuécelas durante 4 minutos. Retíralas, escúrrelas y resérvalas.

Introdúcelas en la cazuela y cuécelas
Introdúcelas en la cazuela y cuécelas | antena3.com

Pon los quesos en un bol y fúndelos al baño María. Vierte el caldo de jamón y el aceite. Pica el jamón y las hojas de cebollino finamente, agrégalos a la crema de queso y mezcla bien.

Pica el jamón y las hojas de cebollino finamente, agrégalos a la crema de queso y mezcla bien.
Pica el jamón y las hojas de cebollino finamente, agrégalos a la crema de queso y mezcla bien. | antena3.com

Calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite. Pela los ajos, córtalos en daditos e incorpóralos a la sartén. Cuando empiecen a dorarse, introduce las vainas y saltéalas brevemente.

Sirve un par de cucharadas de crema de queso y jamón en 4 platos. Reparte encima las judías verdes y salpimiéntalas.

Decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

Toñi, familiar victima de la DANA

Toñi, familiar víctima de la DANA, sobre Mazón: "Una persona sin alma, sin corazón que solo ha mirado por su cuello"

Aumenta la inseguridad en Pamplona por los asentamiento silegales

Aumenta la inseguridad en Pamplona por los asentamientos ilegales: "Si te vas a otros barrios, hay más gente que da más miedo"

Irene Rosales

Esta tarde, Irene Rosales visita el plató de Y ahora Sonsoles por primera vez tras su ruptura con Kiko Rivera

¡Increíble! Leti gana 1.000 euros en un solo panel de La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 3 DE NOVIEMBRE

¡Increíble! Leti gana 1.000 euros en un solo panel de La ruleta de la suerte

Diana Morant
Dimisión de Mazón

Diana Morant, ministra y líder del PSOE valenciano, sobre la "infame" dimisión de Carlos Mazón: "No había nadie protegiendo a los valencianos"

Jorge Fernández bromea con Pepe: “Ha sido un grandísimo panel, no has hecho nada de esfuerzo y te lo ha dado todo Leti”
MEJORES MOMENTOS | 3 DE NOVIEMBRE

Jorge Fernández bromea con Pepe: “Ha sido un grandísimo panel, no has hecho nada de esfuerzo y te lo ha dado todo Leti”

El concursante del atril rojo se ha llevado 225 euros y varios gajos gracias a la ayuda involuntaria de su compañera.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís
Dimite Mazón

Baldoví acusa a Mazón de “indigno” tras su dimisión y reclama elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, arremete contra el President de la Generalitat por su gestión de la crisis y le acusa de aferrarse al cargo para mantener su aforamiento. “Los valencianos no necesitamos más juegos de despacho, sino votar”, asegura en Espejo Público.

Vainas salteadas con crema de queso y jamón

Receta de vainas salteadas con crema de queso y jamón, una excelente fuente de fibra con un sabor sensacional

Receta exprés de Karlos Arguiñano: sardinas al horno en 6 minutos

Receta exprés de Karlos Arguiñano: sardinas al horno en 6 minutos

Bronca por el juicio al fiscal general, en Espejo Público

Bronca por el juicio al fiscal general, en Espejo Público: "¿Podemos ahorrarle al Estado de Derecho este esperpento?"

Publicidad