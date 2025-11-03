Para 4 personas
Receta de vainas salteadas con crema de queso y jamón, una excelente fuente de fibra con un sabor sensacional
Joseba Arguiñano ha elaborado esta receta con una combinación perfecta de sabores y texturas que te cautivará por completo.
Durante el verano las judías verdes están en su mejor momento, pero recordad que gracias a los invernaderos podemos disponer de ellas durante todo el año.
Ingredientes, para 4 personas
- 500 g de vainas (judías verdes)
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Para la crema de queso y jamón:
- 160 g de queso camembert
- 325 g de queso mascarpone
- 150 g de queso gorgonzola
- 20 ml de aceite de oliva virgen extra
- 25 ml de caldo de jamón
- 70 g de jamón serrano en lonchas finas
- 10 hojas de cebollino
Elaboración
Calienta abundante agua en una cazuela y sazónala. Retira las puntas de las judías, córtalas por la mitad a lo largo y luego en 3-4 trozos. Introdúcelas en la cazuela y cuécelas durante 4 minutos. Retíralas, escúrrelas y resérvalas.
Pon los quesos en un bol y fúndelos al baño María. Vierte el caldo de jamón y el aceite. Pica el jamón y las hojas de cebollino finamente, agrégalos a la crema de queso y mezcla bien.
Calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite. Pela los ajos, córtalos en daditos e incorpóralos a la sartén. Cuando empiecen a dorarse, introduce las vainas y saltéalas brevemente.
Sirve un par de cucharadas de crema de queso y jamón en 4 platos. Reparte encima las judías verdes y salpimiéntalas.
Decora los platos con unas hojas de perejil.
