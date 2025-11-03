Receta de vainas salteadas con crema de queso y jamón, una excelente fuente de fibra con un sabor sensacional

Durante el verano las judías verdes están en su mejor momento, pero recordad que gracias a los invernaderos podemos disponer de ellas durante todo el año.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de vainas (judías verdes)

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Para la crema de queso y jamón:

160 g de queso camembert

325 g de queso mascarpone

150 g de queso gorgonzola

20 ml de aceite de oliva virgen extra

25 ml de caldo de jamón

70 g de jamón serrano en lonchas finas

10 hojas de cebollino

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela y sazónala. Retira las puntas de las judías, córtalas por la mitad a lo largo y luego en 3-4 trozos. Introdúcelas en la cazuela y cuécelas durante 4 minutos. Retíralas, escúrrelas y resérvalas.

Pon los quesos en un bol y fúndelos al baño María. Vierte el caldo de jamón y el aceite. Pica el jamón y las hojas de cebollino finamente, agrégalos a la crema de queso y mezcla bien.

Calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite. Pela los ajos, córtalos en daditos e incorpóralos a la sartén. Cuando empiecen a dorarse, introduce las vainas y saltéalas brevemente.

Sirve un par de cucharadas de crema de queso y jamón en 4 platos. Reparte encima las judías verdes y salpimiéntalas.

Decora los platos con unas hojas de perejil.