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Andoni padre e hijo quieren ser los dueños del gran premio, esta noche en Atrapa un millón

Dos nuevas parejas de concursantes participan en Atrapa un millón, ¿cuánto dinero conseguirán llevarse? Esta noche, a las 22.00 horas en Antena 3.

Concursantes de Atrapa un millón

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Julián López
Publicado:

Esta noche, dos nuevas parejas de concursantes tendrán la oportunidad de convertirse en millonarios en Atrapa un millón, el único concurso en el que los concursantes ya son ‘dueños’ de un millón de euros, pero que tienen que ir arriesgándolo durante ocho rondas para conseguirlos.

La primera pareja de concursantes la forman un padre y un hijo, ambos llamados Andoni. Vienen de Bizkaia, y tienen un negocio familiar de venta de bacalao. El hijo ha estudiado Matemáticas y Física, y quiere el dinero para independizarse.

La segunda pareja es un entrañable matrimonio: Jose y Sandra, con una historia de amor digna de conocer. ¿Conseguirán llevarse dinero para sus objetivos? No te lo pierdas esta noche, a las 22.00 horas, en un nuevo programa de Atrapa un millón.

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

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