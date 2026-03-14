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Mejores momentos | Primera semifinal

Juan del Val utiliza el botón de la injusticia a favor de José Yélamo: “Para mí era un ganador esta noche”

El miembro del jurado ha querido ser el primero en usar ese privilegio a favor del reto protagonizado por el presentador.

Juan del Val utiliza el botón de la injusticia a favor de José Yélamo

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Carmen Pardo
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Juan del Val ha sentido que esta noche ha habido más de una prueba ganadora y no ha estado muy conforme con la valoración que le ha dado al reto de escapismo de José Yélamo.

La pesadilla de José Yélamo en la prueba más dura de escapismo

“Lo tenía decidido y lo he querido dar al final del todo” ha confesado Juan del Val al pulsar el botón de la injusticia para José Yélamo.

El miembro del jurado le ha sumado cinco puntos más a José Yélamo en el ranking general. Una acción ante la que el concursante de El Desafío se ha querido mostrar agradecido.

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María José Campanario entra en pánico al volante: “Tengo taquicardias”

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Programas

Juan del Val utiliza el botón de la injusticia a favor de José Yélamo

Juan del Val utiliza el botón de la injusticia a favor de José Yélamo: “Para mí era un ganador esta noche”

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Retos | Primera semifinal

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La pesadilla de José Yélamo en la prueba más dura de escapismo
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