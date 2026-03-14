Juan del Val utiliza el botón de la injusticia a favor de José Yélamo: “Para mí era un ganador esta noche”

Juan del Val ha sentido que esta noche ha habido más de una prueba ganadora y no ha estado muy conforme con la valoración que le ha dado al reto de escapismo de José Yélamo.

“Lo tenía decidido y lo he querido dar al final del todo” ha confesado Juan del Val al pulsar el botón de la injusticia para José Yélamo.

El miembro del jurado le ha sumado cinco puntos más a José Yélamo en el ranking general. Una acción ante la que el concursante de El Desafío se ha querido mostrar agradecido.