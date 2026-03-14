Javier y María cuentan cómo consiguieron celebrar su boda por menos de 2.000 euros: "Mi vestido costó 85 de segunda mano"

Una boda de unos 100 invitados en España cuesta de media unos 20.000 euros. Sin embargo, hay parejas que consiguen recortar hasta que, como Javier y María, consiguen una ceremonia por menos de 2.000 euros.

"Lo más caro fueron el local, de unos 400 euros, y los anillos, de 338 euros", nos cuenta Javier. Para la comida, las familias de ambos compraron paellas y cada invitado se encargó de llevar algo de picar.

La pareja también consiguió ahorrar en los trajes. A Javier se lo regalaron y María decidió comprar el vestido de segunda mano. "Lo compré por Vinted por 85 euros", afirma. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos han contado!