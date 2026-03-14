Nos lo cuentan
Javier y María cuentan cómo consiguieron celebrar su boda por menos de 2.000 euros: "Mi vestido costó 85 de segunda mano"
Casarse es un gasto importante en la economía de una pareja, pero Javier y María han conseguido hacerla a su gusto y 'low cost'.
Publicidad
Una boda de unos 100 invitados en España cuesta de media unos 20.000 euros. Sin embargo, hay parejas que consiguen recortar hasta que, como Javier y María, consiguen una ceremonia por menos de 2.000 euros.
"Lo más caro fueron el local, de unos 400 euros, y los anillos, de 338 euros", nos cuenta Javier. Para la comida, las familias de ambos compraron paellas y cada invitado se encargó de llevar algo de picar.
Más Noticias
- David DeMaría aclara quince años después su ruptura con Chenoa: “Esto nunca lo he contado”
- Aramís Fuster nos muestra cómo está viviendo en plena guerra con su casero: "Tengo defecar y miccionar en un recipiente"
- Los 'desheredados' de Silvia Tortosa contraatacan: "Le pedimos a Ana Congost algún recuerdo y nos dijo que no la molestáramos"
La pareja también consiguió ahorrar en los trajes. A Javier se lo regalaron y María decidió comprar el vestido de segunda mano. "Lo compré por Vinted por 85 euros", afirma. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos han contado!
Publicidad